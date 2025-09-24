हार्ट पर मंडरा रहा बैड Cholesterol का खतरा? इस सीक्रेट वेपन के बारे में आज ही जान लें

Isabgol Remedy For bad Cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) आजकल एक common health concern बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे नेचुरल और आसान तरीके से मैनेज किया जा सकता है. आयुर्वेद का सुपरस्टार ईसबगोल (सायलियम हस्क, isabgol) अब सिर्फ पाचन के लिए नहीं, बल्कि हार्ट हेल्थ के लिए भी एक ट्रेंडिंग रेमेडी बन चुका है.

ईसबगोल का मैजिक

ईसबगोल में जो घुलनशील फाइबर होता है, वह पानी में मिलकर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. यही जेल आपके ब्लड से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल पकड़कर शरीर से बाहर निकल जाता है. लीवर (liver) फिर नए बाइल एसिड बनाने के लिए ब्लड से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेता है, जिससे LDL नेचुरली कम हो जाता है.

सेवन का सही तरीका

एक्सपर्ट की मानें तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले अडल्ट के लिए ईसबगोल की डेली डोज 5-10 ग्राम है. इसे पानी, जूस या हल्के दूध में मिक्स करके लिया जा सकता है. बस ध्यान रखें, साथ में खूब पानी पीना जरूरी है ताकि digestive system smooth चले और bloating या constipation की प्रॉब्लम न हो.

फायदे और precautions

ईसबगोल सिर्फ cholesterol कंट्रोल नहीं करता, बल्कि गट हेल्थ और पाचन के लिए भी रामबाण है. लेकिन, इसके ओवरयूज से ब्लोटिंग या गैस हो सकती है, इसलिए डोज को धीरे-धीरे अपनी रूटीन में शामिल करें. किसी भी unusual symptom पर डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सेफ है. अगर आप अपने LDL को नेचुरली कम करना चाहते हैं और एक ट्रेंडी तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ईसबगोल आपके लिए परफेक्ट है. बस इसे बैलेंस्ड डायट और रेगुलर एक्सर्साइज के कॉम्बो में इस्तेमाल करें. इसके बाद देखिए हार्ट हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस दोनों बेहतर होते हैं.

