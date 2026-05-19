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300 पर पहुंच रहा ब्लड शुगर का पारा? तनाव छोड़िए… इन 2 किचन मसालों का पीना शुरू करिए, जल्द दिखेगा असर

Ajwain and Methi Water for Diabetes: दो किचन मसालों का आयुर्वेद में खूब जिक्र किया गया है. इन 2 मसालों में इतना दम होता है कि ये 300 पार शुगर लेवल को भी धड़ाम से नीचे गिरा सकते हैं. बस सेवन करने का सही तरीका आपको आना चाहिए. आइए जानते हैं इन दोनों मसालों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 19, 2026 5:20:24 PM IST

इन दो मसालों का पानी पीने से धड़ाम होगा ब्लड शुगर लेवल. (Canva)
इन दो मसालों का पानी पीने से धड़ाम होगा ब्लड शुगर लेवल. (Canva)


Ajwain and Methi Water for Diabetes: आज जैसी हमारी दिनचर्या है उसमें कौन सी बीमारी कब हो जाए, कहा नहीं जा सकता है. वैसे तो कई गंभीर बीमारियां ऐसी ही लाइफस्टाइल की देन हैं, लेकिन डायबिटीज गंभीर विषय है. वैसे तो दुनियाभर में डायबिटीज से पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है. लेकिन, हमारे देश में इनकी संख्या अधिक है. इसीलिए भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है. ये बीमारी इतनी गंभीर है कि, अगर किसी को एकबार हो जाए तो जीवनभर साथ नहीं छोड़ती है. शुगर के मरीजों को सबसे ज्यादा अपने खानपान पर ध्यान देना होता है. हालांकि, अच्छी बात यह कुछ चीजों के सेवन से इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है.

ऐसे ही दो किचन मसालों का आयुर्वेद में जिक्र मिलता है. इनका नाम दालचीनी और मेथी. इन 2 मसालों में इतना दम होता है कि ये 300 पार शुगर लेवल को भी धड़ाम से नीचे गिरा सकते हैं. बस सेवन करने का सही तरीका आपको आना चाहिए. अब सवाल है कि आखिर, शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए किन किचन मसालों का सेवन फायदेमंद? इनका कैसे करें सेवन? आइए जानते हैं इस बारे में-

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डायबिटीज में दालचीनी के पानी का काम 

अगर आप सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पीते हैं, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो सकता है. इसका रोज सेवन करने से आपके डायबिटीज हमेशा कंट्रोल रह सकता है. दालचीनी का पानी आयुर्वेद में भी काफी अच्छा और फायदेमंद बताया गया है.

डायबिटीज में मेथी का पानी

मेथी का पानी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है. डायबिटीज रोगियों के मेथी का पानी किसी वरदान से कम नहीं होता है. ये आपकी बढ़ी हुई शुगर को धड़ाम से नीचे पटकता है. इसके सेवन से सिर्फ डायबिटीज ही कंट्रोल नहीं होती बल्कि हड्डियों में भी काफी आराम मिलता है.

दालचीनी और मेथी का पानी का कॉम्बिनेशन

अगर हम दालचीनी और मेथी दोनों का एकसाथ पानी पीते हैं, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं. इससे हमारी डायबिटीज को कंट्रोल होगी ही, साथ में शरीर के कई अंग भी अपने आप ठीक होने लगेंगे. यह आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है. बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डायबिटीज की समस्या बढ़ती जा रही है. लोग बुरी तरह बढ़े हुए शुगर लेवल से परेशान हैं. इससे बचने के लिए आप अपनी कुछ आदतों में भी सुधार कर सकते हैं. चलना, सही आहार, पर्याप्त पानी और वर्कआउट जैसी चीजें डायबिटीज को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

Tags: blood sugar levelHealth News Hindihealth tips
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