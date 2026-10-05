High Blood Pressure: न सिरदर्द, न चक्कर… फिर भी खतरनाक हो सकता है हाई BP, जानें कैसे पहचानें यह साइलेंट खतरा!

High Blood Pressure: सोचिए, आप खुद को बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहे हैं. न सिरदर्द है, न चक्कर और न ही सांस लेने में कोई परेशानी. लेकिन, आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है. यही हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी चुनौती है. इसे अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों में इसके कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे में सिर्फ शरीर के संकेतों का इंतजार करना सही नहीं है. नियमित रूप से BP चेक कराना ही इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है. अब सवाल है कि आखिर, बिना लक्षण के BP कैसे बढ़ता है? क्या सिरदर्द या चक्कर आए तो ही BP बढ़ा है? BP कंट्रोल रखने के लिए क्या करें? आइए जानते हैं इस पर क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट-

बिना लक्षण के कैसे बढ़ता है BP?

मैक्स हॉस्पिटल द्वारका के सीनियर डायरेक्टर एवं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हेड डॉ. अमित पेंढारकर (Dr. Amit Pendharkar) के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बिना किसी खास लक्षण के रह सकता है. व्यक्ति रोजमर्रा के काम सामान्य तरीके से करता रहता है, लेकिन लगातार बढ़ा हुआ BP धीरे-धीरे हृदय और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता रहता है. समय के साथ अनियंत्रित हाई BP से हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए स्वस्थ महसूस करने के बावजूद अपने ब्लड प्रेशर की जानकारी रखना जरूरी है.

सिरदर्द या चक्कर आए तो ही BP बढ़ा है?

जरूरी नहीं. कुछ लोगों को हाई BP के दौरान सिरदर्द, चक्कर, सांस फूलना, धड़कन तेज महसूस होना या थकान जैसी शिकायत हो सकती है, लेकिन इन लक्षणों के कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं. वहीं बहुत से लोगों में BP बढ़ने के बावजूद कोई लक्षण नहीं होता. यानी केवल लक्षण देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति का BP सामान्य है या ज्यादा.

BP जानने का सबसे आसान तरीका

हाई BP का पता लगाने का सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका है ब्लड प्रेशर की जांच. इसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं. BP की जांच अस्पताल, क्लिनिक या सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले वैलिडेटेड होम मॉनिटर से की जा सकती है. अगर किसी एक बार की रीडिंग में BP ज्यादा आता है तो इसका मतलब तुरंत हाई BP होना नहीं है. तनाव, एक्सरसाइज, कैफीन और जांच के समय की परिस्थितियों से BP कुछ समय के लिए बढ़ सकता है. इसलिए जरूरत पड़ने पर सही तरीके से ली गई कई रीडिंग ज्यादा उपयोगी होती हैं.

किन लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए?

हर वयस्क को समय-समय पर अपना BP चेक करवाना चाहिए. कितनी बार जांच जरूरी है, यह उम्र, पिछली BP रीडिंग और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है. जिन लोगों के परिवार में हाई BP का इतिहास है या जिन्हें मोटापा, डायबिटीज, किडनी की बीमारी या हृदय संबंधी अन्य जोखिम हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार अधिक नियमित निगरानी की जरूरत पड़ सकती है.

BP कंट्रोल रखने के लिए क्या करें?

ब्लड प्रेशर को स्वस्थ स्तर पर रखने में लाइफस्टाइल की भी अहम भूमिका है. नियमित शारीरिक गतिविधि करें, संतुलित भोजन लें और नमक का सेवन उचित मात्रा में रखें. वजन को स्वस्थ सीमा में रखना, तंबाकू से दूर रहना, शराब को सीमित करना और पर्याप्त नींद लेना भी हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है.