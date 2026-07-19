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सुपरफूड्स के चक्कर में ‘स्लो पॉइजन’ तो नहीं खा रहे आप? पैकेज्ड-प्रोसेस्ड हेल्थ ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा पर चेताया

Health Tips: आजकल फिट रहने की चाहत में लोग बड़ी संख्या में पैकेज्ड हेल्थ ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट ड्रिंक्स और सुपरफूड बेवरेज का सहारा ले रहे हैं. इन पर 'नो एडेड शुगर', 'हाई प्रोटीन', 'मल्टीग्रेन', 'इम्यूनिटी बूस्टर' और 'नेचुरल' जैसे दावे लिखे होते हैं, जिन्हें देखकर लोग इन्हें बिना ज्यादा सोचे-समझे खरीद लेते हैं. मगर सच्चाई इसके उलट है.

By: Lalit Kumar | Published: July 19, 2026 5:01:46 PM IST

सुपरफूड्स के चक्कर में 'स्लो पॉइजन' तो नहीं खा रहे आप? (AI)
सुपरफूड्स के चक्कर में 'स्लो पॉइजन' तो नहीं खा रहे आप? (AI)


Health Tips: आजकल फिट रहने की चाहत में लोग बड़ी संख्या में पैकेज्ड हेल्थ ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट ड्रिंक्स और सुपरफूड बेवरेज का सहारा ले रहे हैं. इन पर ‘नो एडेड शुगर’, ‘हाई प्रोटीन’, ‘मल्टीग्रेन’, ‘इम्यूनिटी बूस्टर’ और ‘नेचुरल’ जैसे दावे लिखे होते हैं, जिन्हें देखकर लोग इन्हें बिना ज्यादा सोचे-समझे खरीद लेते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी इन उत्पादों के पीछे लिखे न्यूट्रिशन लेबल को ध्यान से पढ़ा है? कई हेल्थ एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि कुछ पैकेज्ड और प्रोसेस्ड हेल्थ ड्रिंक्स में छिपी हुई शुगर और अन्य एडेड स्वीटनर्स जरूरत से कहीं ज्यादा हो सकते हैं. अगर इनका नियमित और अधिक मात्रा में सेवन किया जाए, तो ये धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि, हेल्दी दिखने वाले हर ड्रिंक पर भरोसा करने से पहले सोचें. अब सवाल है कि आखिर, ज्यादा शुगर चिंता की बात क्यों? न्यूट्रिशन लेबल क्यों है जरूरी? आइए जानते हैं इस बारे में

‘हेल्दी’ दिखने वाले हर ड्रिंक पर भरोसा करने से बचें

मार्केट में मिलने वाले कई हेल्थ ड्रिंक्स को इस तरह प्रचारित किया जाता है कि वे पूरी तरह से हेल्दी लगते हैं. हालांकि, एक्सपर्टों का कहना है कि किसी भी उत्पाद को सिर्फ उसके विज्ञापन या पैकेजिंग के आधार पर हेल्दी मान लेना सही नहीं है. कई उत्पादों में स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी, ग्लूकोज सिरप, फ्रुक्टोज, माल्टोडेक्सट्रिन या अन्य स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं. इनकी बढ़ी हुई मात्रा सेहत पर सीधा वार कर सकती है.

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ज्यादा शुगर क्यों है चिंता की बात?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, फ्री शुगर का अधिक सेवन मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, दांतों की समस्याएं और हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है. यही वजह है कि रोजाना अतिरिक्त चीनी का सेवन सीमित रखने की सलाह दी जाती है. अगर कोई व्यक्ति दिनभर चाय, कॉफी, मिठाइयों और सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ-साथ हेल्थ ड्रिंक्स से भी अतिरिक्त शुगर ले रहा है, तो कुल सेवन काफी बढ़ सकता है.

लेबल पढ़ना क्यों है जरूरी?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी पैकेज्ड ड्रिंक को खरीदने से पहले उसका न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रीडिएंट्स सेक्शन जरूर देखें. यदि शुरुआती सामग्री में चीनी या उसके अन्य रूप शामिल हैं, तो समझिए कि उसमें मिठास की मात्रा अधिक हो सकती है. साथ ही ‘नो एडेड शुगर’ का मतलब यह नहीं होता कि उत्पाद पूरी तरह शुगर-फ्री है. उसमें फलों के रस, कंसंट्रेट या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से भी शर्करा मौजूद हो सकती है.

क्या पीना है बेहतर विकल्प?

  • ताजा छाछ
  • बिना चीनी का दूध
  • सादा दही से बनी लस्सी
  • नींबू पानी (बिना अतिरिक्त चीनी)
  • नारियल पानी
  • ताजे फलों से बनी बिना चीनी की स्मूदी

Tags: Health News Hindihealth tipslifestyle
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