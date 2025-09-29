मर्दानगी घटा रहे हैं ये 3 छुपे हुए कारण, जानें टेस्टोस्टेरोन लेवल और फर्टिलिटी बढ़ाने के आसान उपाय

Sexual Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुरुषों की सेहत और मर्दानगी पर कई तरह के दबाव हैं. काम का स्ट्रेस, नींद की कमी और गलत खानपान जैसी चीजें धीरे-धीरे शरीर के अंदर ऐसे बदलाव लाती हैं, जिनका असर सीधा टेस्टोस्टेरोन लेवल और प्रजनन क्षमता (fertility) पर पड़ता है. अक्सर पुरुष इन कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं और तभी जाकर समझ आता है जब समस्या बढ़ जाती है. आइए जानते हैं कौन-सी छुपी हुई आदतें आपकी मर्दानगी को नुकसान पहुंचा रही हैं और उनसे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

नींद की कमी से घटता टेस्टोस्टेरोन

रोजाना 6–7 घंटे से कम सोना सिर्फ थकान ही नहीं लाता, बल्कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कम करता है. रिसर्च में पाया गया है कि नींद की कमी से पुरुषों की यौन इच्छा (libido) घट सकती है और स्पर्म क्वालिटी पर भी असर पड़ता है.

उपाय: हर दिन कम से कम 7–8 घंटे की गहरी नींद लें. सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी से दूरी बनाएं और रिलैक्सेशन तकनीक जैसे ध्यान या हल्की किताब पढ़ना अपनाएं.

गलत खानपान और जंक फूड

फास्ट फूड, ज्यादा तेल-मसालेदार चीजें और मीठा टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करते हैं. इनमें मौजूद ट्रांस-फैट और प्रोसेस्ड शुगर शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और स्पर्म हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं.

उपाय: आहार में जिंक, विटामिन D और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें. हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स (जैसे पिस्ता, बादाम), अंडे, मछली और दूध जैसे हेल्दी फूड पुरुषों की प्रजनन क्षमता को मजबूत करते हैं.

स्ट्रेस और मानसिक दबाव

काम का तनाव और निजी जीवन की टेंशन सीधे हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं. तनाव से शरीर में “कोर्टिसोल” नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है. इसका असर यौन प्रदर्शन और फर्टिलिटी दोनों पर पड़ता है.

उपाय: स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग और प्राणायाम बेहद फायदेमंद हैं. रोजाना 20–30 मिनट की एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपनी हॉबी के लिए समय निकालना जरूरी है.

टेस्टोस्टेरोन और फर्टिलिटी बढ़ाने के आसान उपाय

नियमित व्यायाम करें: वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों हार्मोनल हेल्थ को सुधारते हैं.

धूप लें: सूरज की रोशनी से विटामिन D मिलता है, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में अहम है.

ड्राई फ्रूट्स और बीज खाएं: पिस्ता, अखरोट और सूरजमुखी के बीज स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं.

शराब और धूम्रपान से दूरी: ये दोनों चीजें सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन और फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं.

