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Herbal Tea vs Coffee: हर्बल टी या फिर कॉफी! आखिर क्या पीने से लिवर होता है हेल्दी

Herbal Tea vs Coffee: साइंस बताती है कि इसे बिना चीनी या बस थोड़े से दूध के साथ पीने से आपके लिवर की सुरक्षा हो सकती है.

By: JP Yadav | Published: September 21, 2026 11:34:22 AM IST

Herbal Tea vs Coffee: हर्बल टी या फिर कॉफी! आखिर क्या पीने से लिवर होता है हेल्दी
Herbal Tea vs Coffee: हर्बल टी या फिर कॉफी! आखिर क्या पीने से लिवर होता है हेल्दी


Herbal Tea vs Coffee: खानपान संबंधी आदतों और गलत जीवनशैली के चलते लिवर की बीमारी बढ़ रही है. सिर्फ अमेरिका की बात करें तो यहां पर 10 करोड़ से अधिक लोगों को लिवर की कोई ना कोई बीमारी है. इनमें सबसे आम फैटी लिवर की बीमारी या सिरोसिस (लिवर में स्थायी निशान पड़ना) है. लंबे समय से चली रिसर्च के जरिये यह पता चला है कि शराब लिवर की बीमारी का कारण बनती है, क्योंकि यह शरीर में टूटकर जहरीले पदार्थ बनाती है जिससे खतरनाक फैट जमा होता है और इससे सूजन और निशान (स्कारिंग) की समस्या होती है. चीनी वाले सोडा, चाय और एनर्जी ड्रिंक्स भी वज़न बढ़ाने और लिवर में फैट जमा करने में योगदान देते हैं. विज्ञान अब ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बता रहा है जो लिवर की बीमारी का खतरा कम कर सकती हैं और इनमें सिर्फ पानी ही शामिल नहीं है. यहां पर हम बता रहे हैं कि किन-किन चीजों से परहेज करके आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. 

कॉफी (Coffee)

कॉफ़ी अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनर और सिरप ना मिलाया जाए तो उसमें ऐसे प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो सूजन कम करने और निशान बनने की रफ़्तार धीमी करने में मदद करते हैं. कॉफ़ी ऑर्डर करते समय उसमें चीनी और आर्टिफिशियल फ़्लेवर मिलाना आसान है. 

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2026 की एक स्टडी में, रिसर्चर्स ने 3,50,000 से ज़्यादा ऐसे वयस्कों में कॉफ़ी पीने की आदत को मापा, जिन्हें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (एक तरह का लिवर कैंसर) या सिरोसिस नहीं था. टीम ने पाया कि 13 साल तक चली इस स्टडी के दौरान, जो लोग रोज़ाना 5 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पीते थे, उनमें सिरोसिस का ख़तरा 32 प्रतिशत कम और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की संभावना 47 प्रतिशत कम थी. इसके अलावा, इतनी कॉफ़ी पीने वाले मरीज़ों में लिवर से जुड़ी वजहों से मौत का ख़तरा 42 प्रतिशत कम था.

हो सकती है सूजन कम

कैफ़ीन वाली और बिना कैफ़ीन वाली (डिकैफ़िनेटेड) कॉफ़ी दोनों के मामले में सुरक्षात्मक असर एक जैसा था, जिससे पता चलता है कि सुरक्षा देने वाला तत्व कैफ़ीन नहीं था.  इसके बजाय रिसर्चर्स ने पाया कि क्लोरोजेनिक एसिड और काहवेओल जैसे पौधों से मिलने वाले कंपाउंड्स की वजह से लिवर में फ़ैट और सूजन कम हो सकती है.

कॉफ़ी पीने से क्रोनिक लिवर की बीमारी का ख़तरा कम

न्यूयॉर्क के रसेल सेज कॉलेज में डायटीशियन और न्यूट्रिशन साइंस की प्रोफ़ेसर डॉ. थेरेसा डेलोरेंज़ो ने डेली मेल को बताया कि  कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो सूजन कम करते हैं. सेल्स की सेहत को बेहतर बनाते हैं और फ़ैट जमा होने से रोकते हैं – ये सभी चीज़ें लिवर की सुरक्षा करती हैं. 2021 की एक और स्टडी में पाया गया कि रोज़ाना दो या उससे ज़्यादा कप कॉफ़ी पीने से क्रोनिक लिवर की बीमारी का ख़तरा 21 प्रतिशत कम और लिवर कैंसर की संभावना 20 प्रतिशत कम हो जाती है.

हर्बल टी (Herbal Tea)

चुकंदर और ग्रेपफ्रूट (चकोतरा) के जूस में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को अतिरिक्त ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकालने और सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. पानी में नींबू, लाइम और खीरा मिलाकर पीने से विटामिन C जैसे न्यूट्रिएंट्स का इनटेक बढ़ता है, जो फैटी लिवर की बीमारी वाले लोगों में हानिकारक एंजाइम्स को कम कर सकता है.

चुकंदर और ग्रेपफ्रूट का जूस (Beetroot and grapefruit juice)

चुकंदर का जूस कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिवर में फैट जमा होने की समस्या को कम कर सकता है. इस गहरे बैंगनी रंग के जूस में डाइटरी नाइट्रेट्स होते हैं। ये ऐसे प्राकृतिक कंपाउंड हैं जिन्हें शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और लिवर की सूजन कम होती है. चुकंदर के जूस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स – बेटालेन (betalains) और बीटेन (betaine) – लिवर की कोशिकाओं की सुरक्षा करने और लिवर में फैट जमा होने से रोकने में भी मददगार पाए गए हैं.

 2023 में हुई 12 हफ़्ते की एक स्टडी में फैटी लिवर की बीमारी वाले वयस्कों को चार ग्रुप में बांटा गया: कंट्रोल ग्रुप, मेडिटेरेनियन डाइट के साथ चुकंदर का जूस, सिर्फ़ मेडिटेरेनियन डाइट, और सिर्फ़ चुकंदर का जूस. अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चला कि जिन लोगों ने मेडिटेरेनियन डाइट और चुकंदर का जूस दोनों लिया था, उनके लिवर में फैट की मात्रा में काफी कमी आई. इसके अलावा, ग्रेपफ्रूट के जूस में नारिंगिन (naringin) नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। कुछ लैब स्टडीज़ से पता चला है कि यह लिवर की कोशिकाओं को अल्कोहल से होने वाले नुकसान से बचा सकता है। ‘कार्सिनोजेनेसिस’ (Carcinogenesis) जर्नल में छपी एक स्टडी में चूहों पर भी ऐसे ही नतीजे देखे गए थे.

यह भी पढ़ें: एक शख्स ने पत्नी के 15 लोगों के साथ बनवाए संबंध; दूसरा निकला उससे भी दरिंदा ! 100 पुरुषों संग सोने के लिए किया मजबूर

Tags: health news
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