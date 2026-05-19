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Heatwave Health Risk: इन बीमारियों के मरीजों के लिए जानलेवा बन सकती है भीषण गर्मी, ऐसे करें बचाव

Heatwave safety tips for chronic disease patients: गर्मी और लू का असर सांस संबंधी बीमारियों पर भी पड़ता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 19, 2026 8:43:20 PM IST

हीटवेव से स्वास्थ्य को खतरा
हीटवेव से स्वास्थ्य को खतरा


Heatwave Health Risks: देशभर में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है. डॉक्टरों के अनुसार यह मौसम सिर्फ थकान और डिहाइड्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले से बीमार लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. खासकर हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा और किडनी रोग से जूझ रहे मरीजों को इस मौसम में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है.

दिल के मरीजों पर गर्मी का सीधा असर

मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड डॉ. लोकेंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि तेज गर्मी में शरीर को सामान्य तापमान पर बनाए रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे हार्ट रेट बढ़ सकता है और शरीर में पानी की कमी होने लगती है. जो लोग पहले से हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हैं, उनमें सीने में दर्द, सांस फूलना और कमजोरी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. गंभीर परिस्थितियों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है.

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अस्थमा और सांस के मरीजों को ज्यादा सावधानी जरूरी

गर्मी और लू का असर सांस संबंधी बीमारियों पर भी पड़ता है. डॉक्टरों का कहना है कि गर्म हवा, धूल और बढ़ता प्रदूषण अस्थमा और COPD मरीजों की परेशानी बढ़ा सकते हैं. इस मौसम में सांस लेने में दिक्कत, खांसी और सीने में जकड़न की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे मरीजों को तेज धूप से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय जरूरी दवाइयां व इनहेलर साथ रखना चाहिए.

डायबिटीज मरीजों में बढ़ सकता है डिहाइड्रेशन

गर्मी के मौसम में डायबिटीज मरीजों को डिहाइड्रेशन जल्दी हो सकता है. शरीर में पानी की कमी होने से ब्लड शुगर लेवल प्रभावित हो सकता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस हो सकती है. कुछ मामलों में अधिक गर्मी इंसुलिन और अन्य दवाओं के असर को भी प्रभावित कर सकती है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि डायबिटीज मरीज समय-समय पर पानी पीते रहें और नियमित रूप से ब्लड शुगर मॉनिटर करें.

हाई BP और किडनी मरीजों के लिए बढ़ता खतरा

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में गर्मी के कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है, जिससे BP में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है. कई लोगों को चक्कर, बेचैनी और कमजोरी महसूस हो सकती है. वहीं, अधिक पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. किडनी रोग से जूझ रहे मरीजों में डिहाइड्रेशन स्थिति को गंभीर बना सकता है. ऐसे लोगों के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है.

डॉक्टरों की सलाह, कैसे रखें खुद को सुरक्षित

विशेषज्ञों के अनुसार भीषण गर्मी में पर्याप्त पानी पीना, धूप से बचना और हल्के कपड़े पहनना जरूरी है. दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए. जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए और शरीर में कमजोरी, चक्कर, सांस फूलने या सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. गर्मी के इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकती है.

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Tags: asthma precautions during summer heatdehydration risks in hot weatherheatwave health risks for heart patientsheatwave safety tips for chronic disease patientshow extreme heat affects diabetes patients
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