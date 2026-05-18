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डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड… मई-जून में ही अधिक क्यों बढ़ता है? समझिए इसके पीछे का विज्ञान

Dehydration-Uric Acid Spike in Summer: मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में हीट वेव के कारण यलो अलर्ट जारी किया है. बता दें कि, जैसे-जैसे गर्मियों में तापमान बढ़ता है, हीट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ता है तो कंडीशन घातक होने लगती है. यह गर्मी कई बार डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड बढ़ने का कारण बन जाता है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर, डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड मई और जून में अधिक क्यों बढ़ता है? हीट स्ट्रोक कब होता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 18, 2026 6:21:46 PM IST

मई-जून में डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड अचानक क्यों बढ़ता है. (Canva)
मई-जून में डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड अचानक क्यों बढ़ता है. (Canva)


Dehydration-Uric Acid Spike in Summer: गर्मियों का मौसम अपने पूरे सुरूर पर है. सूरज का पारा दिन ओ दिन तेज होता जा रहा है. हालात ये हैं कि, मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में हीट वेव के कारण यलो अलर्ट जारी किया है. बता दें कि, जैसे-जैसे गर्मियों में तापमान बढ़ता है, हीट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ता है तो कंडीशन घातक होने लगती है. गौर करने वाली बात यह है कि, मई-जून की गर्मी आते ही हम अक्सर थकान, प्यास और पसीने से परेशान रहने लगते हैं. अचानक पैर के अंगूठे में भयंकर दर्द, एड़ियों में चु भन या जोड़ों में लालिमा क्यों बढ़ जाती है? आमतौर पर हम इसे गलत खान-पान या थकान मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. यह लापरवाही कई बार हीट स्ट्रोक का भी कारण बन सकती है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर, डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड मई और जून में अधिक क्यों बढ़ता है? हीट स्ट्रोक कब होता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

हीट स्ट्रोक कब और क्यों होता है?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का टेंपरेचर रेगुलेशन फेल हो जाता है. ऐसा होने से शरीर का तापमान 104°F (40°C) से ऊपर हो जाता है. इस स्थिति में ब्रेन, हार्ट, किडनी और मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है. शरीर का तापमान बढ़ना, ठंड लगना, गर्म या पसीने वाली त्वचा, मतली तेज सांस लेना और तेज हार्ट रेट इसके मुख्य लक्षणों में शामिल हैं.

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गर्मियों में डिहाइड्रेशन क्यों बढ़ता है?

हमारा शरीर एक बेहतरीन मशीन है, और किडनी (गुर्दे) शरीर के फिल्टर का काम करती हैं. यूरिक एसिड शरीर में प्यूरीन (Purine) नामक तत्व के टूटने से बनने वाला एक सामान्य वेस्ट प्रोडक्ट (कचरा) है, जिसे किडनी पानी के साथ मिलाकर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है. लेकिन, मई-जून में स्थिति बदल जाती है. बता दें कि, गर्मियों में पसीने के ज़रिए शरीर का बहुत सारा पानी उड़ जाता है. अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो खून गाढ़ा हो जाता है. ऐसे में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता और खून में ही जमा होने लगता है.

निर्जलीकरण के लक्षणों में प्यास लगना, मुंह सूखना, कम पेशाब आना, गहरे रंग का पेशाब, थकान, चक्कर आना, सिरदर्द आदि शामिल हैं. डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय के तौर पर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना, फल और सब्जियों का सेवन, अल्कोहल और कैफीन से बचें, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखें.

गर्मियों में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है?

मई और जून में पड़ने वाली गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है. ऐसा होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. पानी की कमी से किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे यूरिक एसिड का शरीर से निष्कासन कम हो जाता है. खान-पान: गर्मियों में तला-भुना और मसालेदार खाना खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है. इसके अलावा, कुछ लोग ठंडी बीयर या शराब का सेवन भी ज्यादा करने लगते हैं, जो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकता है. गर्मियों की तपिश के कारण कई लोग शारीरिक गतिविधि को कम कर देते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है और मोटापा भी यूरिक एसिड बढ़ने का कारण बन सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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