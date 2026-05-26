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प्रेग्नेंसी पर भी तेज गर्मी और लू का असर! इस गंभीर बीमारी का बढ़ सकता खतरा, डॉक्टर ने बताए बचने के तरीके

Heatstroke Prevention Tips: इन दिनों गर्मियों और नौतपा का प्रकोप जारी है. यह तापमान केवल डिहाइड्रेशन और थकान का कारण नहीं बन रहा, बल्कि प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत पर बुरा असर भी डालता है. डॉक्टर की मानें तो, तेज गर्मी मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है. अब सवाल है कि आखिर, तेज गर्मी-लू से प्रेग्नेंसी में डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ता है? किन महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखना जरूरी? जेस्टेशनल डायबिटीज से कैसे करें बचाव?

By: Lalit Kumar | Published: May 26, 2026 8:20:57 PM IST

गर्मी का पारा गर्भवती महिलाओं में बढ़ा सकती इस बीमारी का खतरा. (Canva)
गर्मी का पारा गर्भवती महिलाओं में बढ़ा सकती इस बीमारी का खतरा. (Canva)


Heatstroke Prevention Tips: इन दिनों गर्मियों और नौतपा का प्रकोप जारी है. सूरज की धूप दिनोंदिन चटख होती जा रही है. दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री को छू रहा है. लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है. यह तापमान केवल डिहाइड्रेशन और थकान का कारण नहीं बन रहा, बल्कि प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत पर बुरा असर भी डालता है. डॉक्टर की मानें तो, तेज गर्मी मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है. इस दौरान कई गंभीर बीमारियों का तेजी से जोखिम बढ़ता है. प्रेग्नेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा इनमें से एक है. यह ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट सामान्य दिनों की तुलना में गर्मियों में ज्यादा देखभाल की सलाह देते हैं. अब सवाल है कि आखिर, तेज गर्मी-लू से प्रेग्नेंसी में डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ता है? किन महिलाओं को ज्यादा ध्यान रखना जरूरी? जेस्टेशनल डायबिटीज से कैसे करें बचाव? इस बारे में बता रही हैं नोएडा सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

तेज गर्मी और लू से प्रेग्नेंसी में डायबिटीज क्यों?

डॉक्टर कहती हैं कि, गर्भावस्था एक बहुत संवेदनशील समय होता है. इस दौरान महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं और शरीर को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है. बता दें कि, ज्यादा गर्मी शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है. गर्म मौसम में शरीर को तापमान कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्मोनल बदलाव तेज हो जाते हैं. यह स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है यानी शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है. यही नहीं, गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में ब्लड शुगर बढ़ सकती है. कई प्रेग्नेंट महिलाएं गर्मियों में फिजिकल एक्टिविटी कम कर देती हैं, जिससे वजन बढ़ने और डायबिटीज का खतरा और बढ़ जाता है.

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किन महिलाओं को डायबिटीज का जोखिम अधिक?

डॉ. मीरा पाठक कहती हैं कि, जिन महिलाओं का वजन ज्यादा है, परिवार में डायबिटीज का इतिहास है या पहले जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुका है, उन्हें हीटवेव के दौरान ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. इसका खतरा 30 वर्ष से ज्यादा उम्र की प्रेग्नेंट महिलाओं में अधिक देखा जाता है. डॉक्टर की मानें तो, शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं पर इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां तापमान के साथ प्रदूषण का लेवल भी ज्यादा रहता है. ऐसी स्थिति शरीर में सूजन और हार्मोनल असंतुलन को बढ़ा सकता है.

जेस्टेशनल डायबिटीज से कैसे करें बचाव?

  • प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.
  • लंबे समय तक धूप में रहने से बचना चाहिए.
  • हल्की और बैलेंस डाइट में हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन लें.
  • प्रेग्नेंसी के दौरान मीठी ड्रिंक्स और जंक फूड से दूरी बनाए रखें.
  • नियमित ब्लड शुगर जांच कराएं, खासकर जिन्हें पहले से जोखिम हो.
  • हल्की एक्सरसाइज जैसे- वॉक या प्रेग्नेंसी योग करें.
  • ज्यादा प्यास, बार-बार पेशाब या ज्यादा थकान महसूस होने पर डॉक्टर से मिलें.

Tags: female healthHealth News Hindihealth tips
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