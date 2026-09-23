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टाइप-2 मरीजों के लिए बुरी खबर, हो सकता है 11 तरह का कैंसर; रिसर्च में हुआ खुलासा

रिसर्च से पता चला है कि कैंसर के मामले अब किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में युवा वयस्कों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं.

By: JP Yadav | Published: September 23, 2026 1:37:49 PM IST

टाइप-2 मरीजों के लिए बुरी खबर, हो सकता है 11 तरह का कैंसर; रिसर्च में हुआ खुलासा
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Type 2 Diabetics: रिसर्च से पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में कई तरह के जानलेवा कैंसर, जैसे ब्रेस्ट, आंत और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है. डेनमार्क के वैज्ञानिकों के डेटा के अनुसार, इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं में कैंसर होने की संभावना उन महिलाओं की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक होती है जिन्हें यह बीमारी नहीं है, जबकि पुरुषों में यह खतरा 12 प्रतिशत अधिक होता है. यह खतरा मोटापा-संबंधी कैंसर, जैसे किडनी, अग्न्याशय (pancreas) और लिवर के कैंसर के मामले में सबसे ज़्यादा देखा गया. टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पुरुषों में इनके होने की संभावना 45 प्रतिशत अधिक थी, जबकि महिलाओं में यह खतरा 30 प्रतिशत अधिक था. 

डायबिटीज से पीड़ित लोगों में आंत का कैंसर (bowel cancer) लगभग 17 प्रतिशत अधिक था, जबकि फेफड़ों के कैंसर की दर 25 प्रतिशत तक अधिक थी. पिछले डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों की मौत का मुख्य कारण कैंसर है. ‘यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ़ डायबिटीज़’ की सालाना बैठक में पेश की गई ये नई जानकारी मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ और कैंसर के बीच संबंध के बढ़ते सबूतों में और इजाफा करती है, क्योंकि ये तीनों ही स्थितियां तेज़ी से आम होती जा रही हैं.

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पिछले 2 दशकों में 25 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में कैंसर का पता चलने की दर में एक-चौथाई की वृद्धि हुई है. कुछ विशेषज्ञों ने इस घटना को कमर के घेरे (waistline) के बढ़ने से जोड़ा है, क्योंकि इसी अवधि में मोटापे की दर दोगुनी हो गई है. इसी तरह पिछले दशक में इंग्लैंड में युवा महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज का पता चलने की दर में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

अकेले ब्रिटेन में 50 लाख से अधिक डायबिटीज मरीज

नई जानकारी के बारे में बात करते हुए डेनमार्क के स्टेनो डायबिटीज़ सेंटर की कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट और स्टडी की सह-लेखिका डॉ. टिने लॉरबर्ग ने कहा कि ये आंकड़े टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों में कैंसर की रोकथाम को प्राथमिकता देने के महत्व को दर्शाते हैं. यह मोटापा-संबंधी सामान्य कैंसर, जैसे कोलोरेक्टल और मेनोपॉज़ के बाद होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. अनुमान है कि अकेले ब्रिटेन में 50 लाख से अधिक लोग टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं.

महिलाओं में 8 प्रतिशत अधिक कैंसर का खतरा 

यह स्थिति तब होती है जब शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है. डेनमार्क की लगभग पूरी वयस्क आबादी के देशव्यापी हेल्थ रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने 1996 और 2022 के बीच टाइप 2 डायबिटीज वाले और बिना डायबिटीज वाले लोगों में कैंसर का पता चलने की घटनाओं को ट्रैक किया. 27 साल की इस अवधि में डायबिटीज वाले लोगों में कैंसर के 75,540 मामले और बिना डायबिटीज वाले लोगों में 635,323 मामले पाए गए. हालांकि, लिंग और कैंसर के प्रकार के आधार पर पैटर्न में काफी अंतर था. टाइप 2 डायबिटीज वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर (महिलाओं को होने वाला सबसे आम कैंसर) का खतरा 8 प्रतिशत अधिक पाया गया. 

वहीं, टाइप 2 डायबिटीज वाले पुरुषों में आंत के कैंसर (bowel cancer) की संभावना 17 प्रतिशत अधिक थी, जबकि उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बिना डायबिटीज वाले पुरुषों की तुलना में 19 प्रतिशत कम पाया गया. इसके विपरीत 2010 और 2022 के बीच टाइप 2 डायबिटीज वाली महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर (lung cancer) की दर लगभग 25 प्रतिशत अधिक थी. यह 1996 से 2009 के आंकड़ों से बिल्कुल अलग स्थिति है, जब इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं में कैंसर होने की संभावना 12 प्रतिशत कम थी 

युवाओं में बढ़ रहे कैंसर

  • ब्रेस्ट
  • बाउल
  • थायरॉइड
  • ओवरी
  • गर्भाशय (Womb)
  • किडनी
  • मुंह का कैंसर (Oral)
  • मल्टीपल मायलोमा
  • पैंक्रियाटिक
  • लिवर
  • गॉल ब्लैडर

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि शरीर में ज़्यादा फैट होने से कैंसर बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे शरीर में हार्मोन और ग्रोथ सिग्नल (जैसे इंसुलिन) का लेवल बढ़ जाता है, जो असामान्य सेल्स को बढ़ने और विभाजित होने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं. हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि डायबिटीज किस तरह से कैंसर को बढ़ावा दे सकती है. विशेषज्ञों को शक है कि इंसुलिन का हाई लेवल, ब्लड शुगर और लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन), ये सभी इसमें भूमिका निभा सकते हैं.

Tags: Cancerhome-hero-pos-4
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