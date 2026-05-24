Morning Walk Safety Tips: गर्मी में मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए Warning! जानलेवा हो सकती हैं ये गलतियां

Heat Stroke During Morning Walk: भीषण गर्मी के बीच मॉर्निंग वॉक करना 62 वर्षीय व्यक्ति के लिए भारी पड़ गया. सुबह करीब 7-8 बजे के दौरान जब तापमान 37-38 डिग्री सेल्सियस था, तब वे करीब 20 मिनट की वॉक कर घर लौटे. घर पहुंचने के कुछ देर बाद उन्हें चक्कर आने लगे, उल्टियां हुईं और वह भ्रम की स्थिति में सोफे पर गिर पड़े. परिवार ने देखा कि उनके शरीर पर पसीना नहीं था और त्वचा लाल व गर्म हो चुकी थी.

शुरुआत में बेटे को लगा कि ब्लड शुगर कम हो गई है, इसलिए उसने ग्लूकोज का पानी पिलाने की कोशिश की और कमरे में एसी चला दिया. करीब एक घंटे तक हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में सामने आया हीट स्ट्रोक

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में जांच के दौरान मरीज का शरीर का तापमान 104 डिग्री फॉरेनहाइट पाया गया. डॉक्टर्स ने तुरंत समझ लिया कि यह हीट स्ट्रोक का गंभीर मामला है. जांच में यह भी सामने आया कि तेज गर्मी के असर से उनकी किडनी को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था. डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, जिससे मरीज की हालत नियंत्रित की जा सकी. इस पूरे मामले को अस्पताल के इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर डायरेक्टर डॉ. लोकेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया पर साझा किया.

हीट स्ट्रोक में लोग करते हैं ये बड़ी गलतियां

न्यूज 18 से बात करते हुए डॉ. लोकेंद्र गुप्ता ने बताया कि, हीट स्ट्रोक के दौरान लोग अक्सर तीन गंभीर गलतियां करते हैं. पहली गलती यह कि मरीज को लो शुगर समझकर ग्लूकोज या पानी पिलाने की कोशिश की जाती है. अगर व्यक्ति बेहोश हो तो पानी फेफड़ों में जा सकता है और निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है. दूसरी गलती सिर्फ एसी चलाकर आराम देने की होती है, जबकि हीट स्ट्रोक में शरीर को तुरंत ठंडा करना जरूरी होता है.

तीसरी और सबसे खतरनाक गलती अस्पताल ले जाने में देरी करना है. डॉक्टरों के अनुसार हीट स्ट्रोक में शरीर के अंग तेजी से डैमेज होने लगते हैं, इसलिए समय पर इलाज बेहद जरूरी है.

हीट स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण

हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला सिस्टम काम करना बंद कर देता है. इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच सकता है. इसके लक्षणों में बेहोशी, तेज सिरदर्द, चक्कर आना, भ्रम की स्थिति, लाल और गर्म त्वचा, उल्टी, तेज धड़कन और कई बार दौरे पड़ना शामिल हैं. यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और लक्षण दिखते ही तुरंत इलाज जरूरी होता है.

हीट स्ट्रोक होने पर क्या करें?

अगर किसी व्यक्ति में हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत छांव या ठंडी जगह पर ले जाएं. अतिरिक्त कपड़े हटाएं और शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें. गर्दन, बगल और जांघों पर आइस पैक लगाने से शरीर जल्दी ठंडा होता है. पंखा या हवा का इंतजाम करें. अगर मरीज होश में हो तो उसे ठंडा पानी या ORS दिया जा सकता है. लेकिन बेहोश व्यक्ति को कुछ भी पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए.

गर्मी में कैसे करें बचाव?

विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों में ज्यादा देर तक वॉक या एक्सरसाइज करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. तेज धूप और डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बनते हैं. इससे बचने के लिए सुबह जल्दी या शाम को हल्की वॉक करें, ढीले और हल्के कपड़े पहनें, पर्याप्त पानी पीते रहें और जरूरत पड़ने पर ORS का सेवन करें. बुजुर्गों, डायबिटीज, बीपी और हार्ट के मरीजों को गर्मी में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

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