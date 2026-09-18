हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तेल-नमक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं ये 5 चीजें, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें

Heart Health Risk Factors: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना सबसे बड़ी चुनौती है. खासतौर पर दिल की सेहत के लिए. दिल को स्वस्थ रखने की बात आते ही सबसे पहले तेल और नमक कम करने की सलाह दी जाती है. लेकिन, क्या सिर्फ इन दोनों चीजों पर लगाम लगाने से हार्ट अटैक का खतरा टल सकता है? नहीं. दिल की सेहत पर असर डालने वाले कई ऐसे जोखिम हैं, जो हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपे रहते हैं और लंबे समय तक नजरअंदाज होने पर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, तंबाकू, शारीरिक निष्क्रियता, अनहेल्दी खानपान और शराब का हानिकारक सेवन हार्ट रोग के प्रमुख कारक हो सकते हैं.

हार्ट के लिए तेल-नमक से ज्यादा खतरनाक हैं ये 5 चीजें

1. धूम्रपान और तंबाकू: सिगरेट, बीड़ी या दूसरे तंबाकू उत्पादों को दिल का बड़ा दुश्मन माना जाता है. तंबाकू का सेवन हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है. इतना ही नहीं, सेकेंड हैंड स्मोक यानी दूसरे के धुएं के संपर्क में रहना भी नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए दिल की सुरक्षा के लिए तंबाकू छोड़ना सबसे जरूरी कदमों में से एक है.

2. घंटों बैठे रहना: ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, घर में लगातार टीवी या मोबाइल देखना और शारीरिक गतिविधि का अभाव भी हार्ट के लिए जोखिम बढ़ा सकता है. नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है.

3. ज्यादा चीनी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड: सिर्फ नमकीन या तला हुआ खाना ही समस्या नहीं है. ज्यादा चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ वजन, ब्लड शुगर और ब्लड लिपिड को प्रभावित कर सकते हैं. ये सभी आगे चलकर हृदय रोग के जोखिम से जुड़े हैं.

4. लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर: हाई BP कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी रहता है. लंबे समय तक अनियंत्रित ब्लड प्रेशर धमनियों और हृदय पर दबाव डाल सकता है. WHO के अनुसार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हृदय रोग का प्रमुख जोखिम कारक है.

5. नींद और तनाव को नजरअंदाज करना: लगातार खराब जीवनशैली, तनाव और अपर्याप्त नींद भी उन परिस्थितियों से जुड़ सकते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं. इसलिए केवल प्लेट में तेल-नमक कम करना पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरी lifestyle पर ध्यान देना जरूरी है.

दिल को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के मुताबिक दिल को स्वस्थ रखने के लिए तंबाकू से दूरी, नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार, वजन और BP पर नियंत्रण, पर्याप्त नींद और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. WHO भी तंबाकू छोड़ने, नमक कम करने, फल-सब्जियां बढ़ाने और नियमित शारीरिक गतिविधि को हृदय रोग के जोखिम को कम करने वाले उपायों में शामिल करता है.