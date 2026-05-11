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हार्ट अटैक, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट… क्या ये तीनों एक ही हैं? समझिए तीनों में अंतर, कारण और लक्षण

Heart Attack vs Cardiac Arrest vs Heart failure: दिल से जुड़ी बीमारियों में हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट सबसे गंभीर हैं. आमतौर पर लोग इन तीनों को एक ही मानते हैं. अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो यकीन मानिए कि आप गलत हैं. अब सवाल हैं कि आखिर, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट क्या हैं? हार्ट से जुड़ी इन बीमारियों के लक्षण और कारण क्या हैं?

By: Lalit Kumar | Published: May 11, 2026 3:29:34 PM IST

हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट में अंतर समझिए. (Canva)
हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट में अंतर समझिए. (Canva)


Heart Attack vs Cardiac Arrest vs Heart failure: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रही है. आज ये बीमारियां कम उम्र के लोगों को भी नहीं बख्स रही हैं. हार्ट से जुड़ी बीमारियां इनमें से एक हैं. बता दें कि, दिल हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि यह पूरे शरीर में खून पंप करता है और ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है. अगर दिल कमजोर हो जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. यही कारण है कि दिल की देखभाल सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए बेहद जरूरी है. 

दिल से जुड़ी बीमारियों में हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट सबसे गंभीर हैं. आमतौर पर लोग इन तीनों को एक ही मानते हैं. अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो यकीन मानिए कि आप गलत हैं. क्योंकि, ये तीनों स्थितियां अलग हैं. इनके कारण और लक्षण भी अलग-अलग हैं. ये तीनों बीमारियां बेहद गंभीर हैं, कोई भी गलत जानकारी जीवन पर भारी पड़ सकती है. अब सवाल हैं कि आखिर, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट क्या हैं? हार्ट से जुड़ी इन बीमारियों के लक्षण और कारण क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

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हार्ट अटैक क्या है?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, हार्ट अटैक को धमनी में ब्लॉकेज भी कहा जाता है. यानी हार्ट की मांसपेशियों तक खून पहुंचना रुक जाता है. इसका मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आना. हार्ट अटैक में चेस्ट पेन, पसीना आना, सांस फूलना, उल्टी और बेचैनी जैसे लक्षण दिखते हैं. इसकी जांच के लिए ईसीजी की मदद ली जाती है. ऐसी परेशानी होने पर अगर तुरंत इलाज लिया जाए तो ठीक हो सकते हैं. हालांकि, देर होने पर नुकसान का खतरा बढ़ सकता है. 

हार्ट फेल क्या है?

डॉक्टर कहते हैं कि, हार्ट फेल का सीधा मतलब हार्ट की पंप करने की क्षमता कमजोर होने से है. ऐसी स्थिति होने पर हार्ट खून को शरीर में सही से पंप नहीं कर पाता है. इसका सबसे बड़ा कारण पुराना हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, वाल्व डिजीज, मोटापा और अधिक उम्र भी हो सकता है. इस स्थिति में थकान, सांस फूलना, पैरों में सूजन, नींद में दिक्कत और भूख कम लगने जैसे लक्षण दिखते हैं. हार्ट फेल में भी ईसीजी जांच होती है. हालांकि, इस स्थिति को भी समय पर कंट्रोल या इलाज लेने से जीवन बच सकता है. 

कार्डियक अरेस्ट क्या है?

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, कार्डियक अरेस्ट बेहद गंभीर स्थिति है. कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम (धड़कन बंद) फेल हो जाता है. कार्डियक अरेस्ट आने पर हार्ट अचानक काम करना बंद कर देता है. इससे खून का पंपिंग भी रुक जाता है. कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक गड़बड़ी (Arrhythmia), गंभीर बीमार या इलेक्ट्रिक शॉक है. ऐसी स्थिति में अचानक बेहोशी, सांस बंद और पल्स नहीं मिलती है. इस स्थिति की सही जानकारी भी ईसीजी से ही मिलती है. बता दें कि, यह मेडिकल इमरजेंसी है. ऐसी स्थिति में तुरंत सीपीआर (CPR) और डिफिब्रिलेशन जरूरी है. अगर समय पर ये न मिले तो इंसान को बचा पाना मुश्किल हो सकता है. 

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