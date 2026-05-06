गैस है या दिल की कोई गंभीर समस्या, चेस्ट पेन होने पर घबराएं नहीं, बस इन लक्षणों से करें पता

Heart Attack vs Gas Pain Difference: सीने में अचानक उठने वाला तेज दर्द किसी को भी डरा सकता है. मन में तुरंत सवाल आता है कहीं यह हार्ट अटैक तो नहीं? या फिर सिर्फ गैस की वजह से ऐसा हो रहा है? अक्सर लोग गैस के दर्द और हार्ट अटैक के लक्षणों के बीच उलझ जाते हैं. हालांकि इन दोनों के बीच का फर्क समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ खास संकेतों को जानकर आप अपनी या किसी और की जान बचा सकते हैं.

गैस का दर्द क्या है और इसके लक्षण क्या हैं?

पाचन की प्रक्रिया के दौरान पेट में गैस बनना एक सामान्य बात है. जब हम कुछ खाते-पीते हैं या हवा निगल लेते हैं, तो वह गैस के रूप में पेट में जमा हो जाती है. जब यह गैस बाहर नहीं निकल पाती, तो तेज दर्द और बेचैनी होने लगती है.

गैस के मुख्य लक्षण:

सीने या पेट में चुभन वाला तेज दर्द

पेट का फूला हुआ महसूस होना

डकार आना या गैस पास होना

ऐसा दर्द जो एक जगह टिकने के बजाय पेट या सीने में इधर-उधर महसूस हो

पेट में मरोड़ या भारीपन लगना

आमतौर पर यह दर्द भारी खाना खाने, बीन्स, गोभी या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद होता है और डकार आने या टहलने से कम हो जाता है.

हार्ट अटैक के लक्षणों को कैसे पहचानें?

हार्ट अटैक तब होता है जब दिल के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है. इसका दर्द गैस के दर्द से काफी अलग और गंभीर होता है.

हार्ट अटैक के चेतावनी संकेत:

सीने के बीचों-बीच दबाव, भारीपन या निचोड़ने जैसा महसूस होना

दर्द का गर्दन, जबड़े, पीठ या दोनों हाथों (खासकर बाएं हाथ) तक फैलना

सांस लेने में तकलीफ होना

ठंडा पसीना आना और चक्कर महसूस होना

बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान लगना

जी मिचलाना या उल्टी जैसा महसूस होना

याद रखें, हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग हो सकते हैं. किसी को बहुत तेज दर्द होता है, तो किसी को सिर्फ हल्की बेचैनी या सांस फूलने की शिकायत होती है.

लक्षण गैस का दर्द हार्ट अटैक दर्द का प्रकार तेज और चुभने वाला दबाव, भारीपन या जकड़न स्थान दर्द इधर-उधर घूम सकता है सीने के बीच में फिक्स रहता है और अंगों तक फैलता है राहत डकार आने या चलने-फिरने से आराम मिलता है आराम करने से भी कम नहीं होता, लगातार बना रहता है अन्य संकेत पेट फूलना या डकार पसीना आना, सांस फूलना और घबराहट

डॉक्टर के पास कब जाएं?

जब मामला सेहत और जान का हो, तो रिस्क लेना सही नहीं है। अगर आपको सीने में ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, और साथ में सांस फूल रही है या पसीना आ रहा है, तो बिना देरी किए तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लें. खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश न करें. अगर दर्द बार-बार हो रहा है, तो भी अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि किसी भी गंभीर बीमारी का समय पर पता चल सके. याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और इसे डॉक्टरी सलाह का विकल्प न माना जाए. सीने में दर्द होने पर खुद इलाज करने के बजाय तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें. स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी आपातकालीन स्थिति में देरी करना जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमेशा पेशेवर चिकित्सा सहायता को प्राथमिकता दें.