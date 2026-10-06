दिल की 3 बीमारियां… नाम सुनते ही होता है कन्फ्यूजन! हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और Heart Failure में समझें अंतर

Cardiac Arrest vs Heart Attack and Failure Difference: हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर… तीनों का संबंध दिल से है, इसलिए अक्सर लोग इनके लक्षणों और नाम को लेकर भ्रमित हो जाते हैं. कई लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही बीमारी समझते हैं, जबकि दोनों के कारण और इलाज अलग होते हैं. वहीं Heart Failure का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है. इन तीनों स्थितियों के बीच अंतर समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में समय पर पहचान और तुरंत इलाज किसी की जान बचा सकता है. आइए जानते हैं इन तीनों में क्या फर्क है? इनके लक्षण कैसे पहचानें? आइए जानते हैं इस बारे में-

Heart Attack: दिल तक खून की सप्लाई में रुकावट

मैक्स हॉस्पिटल साकेत के चेयरमैन, कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी-पेसमेकर डॉ. विवेक कुमार कहते हैं कि, हार्ट अटैक को मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन (Myocardial Infarction) कहा जाता है. यह तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी में अचानक ब्लॉकेज हो जाता है. आमतौर पर प्लाक फटने के बाद वहां ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है. इलाज में देरी होने पर दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है.

इसके संकेतों में सीने के बीच या बाईं तरफ दबाव, जकड़न या दर्द, हाथ, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े तक दर्द पहुंचना, सांस फूलना, ठंडा पसीना, मितली और असामान्य थकान शामिल हो सकते हैं. महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज वाले लोगों में लक्षण कभी-कभी अलग या हल्के भी हो सकते हैं.

Cardiac Arrest: दिल की इलेक्ट्रिकल समस्या

कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग स्थिति है. इसमें दिल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अचानक गड़बड़ी होने के कारण दिल प्रभावी तरीके से रक्त पंप करना बंद कर देता है. व्यक्ति अचानक गिर सकता है, बेहोश हो सकता है और सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाता या केवल हांफता हुआ नजर आ सकता है. यह तुरंत जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है. ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी मदद बुलानी चाहिए, CPR शुरू करनी चाहिए और उपलब्ध होने पर AED यानी Automated External Defibrillator का इस्तेमाल करना चाहिए.

Heart Failure: कमजोर हो जाती है पंपिंग क्षमता

Heart Failure का अर्थ दिल का पूरी तरह बंद हो जाना नहीं है. इसमें दिल शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खून पंप नहीं कर पाता. यह स्थिति धीरे-धीरे विकसित हो सकती है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पुराने हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट वाल्व की बीमारी या कार्डियोमायोपैथी जैसी समस्याओं से जुड़ी हो सकती है. इसके लक्षणों में चलते या लेटते समय सांस फूलना, लगातार थकान, पैरों और टखनों में सूजन, शरीर में पानी जमा होने से तेजी से वजन बढ़ना, लगातार खांसी और शारीरिक क्षमता कम होना शामिल हैं.

तीनों में है आपस में संबंध

एक्सपर्ट के अनुसार, इन स्थितियों को अलग-अलग समझना जरूरी है. हार्ट अटैक से दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है और आगे चलकर हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है. वहीं कुछ हृदय रोग कार्डियक अरेस्ट का जोखिम बढ़ा सकते हैं.