Home > हेल्थ > आपका नाश्ता कितना हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट को दिए हेल्थ स्कोर, जानिए कौन पास-कौन फेल

आपका नाश्ता कितना हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट को दिए हेल्थ स्कोर, जानिए कौन पास-कौन फेल

Healthy Breakfast: सुबह की शुरुआत अक्सर जानी-पहचानी आरामदायक चीज़ों से होती है. लेकिन जो चीज सुविधाजनक लगती है, वह हमेशा आपके पेट के लिए अच्छी नहीं होती है. हार्वर्ड से पढ़े AIIMS के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार नाश्ता पूरे दिन पाचन एनर्जी और भूख कंट्रोल में एक शांत लेकिन अहम भूमिका निभाता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 26, 2025 10:02:49 PM IST

Healthy Breakfast
Healthy Breakfast


Healthy Breakfast: सुबह की शुरुआत अक्सर जानी-पहचानी आरामदायक चीज़ों से होती है. लेकिन जो चीज सुविधाजनक लगती है, वह हमेशा आपके पेट के लिए अच्छी नहीं होती है. हार्वर्ड से पढ़े AIIMS के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार नाश्ता पूरे दिन पाचन एनर्जी और भूख कंट्रोल में एक शांत लेकिन अहम भूमिका निभाता है. 

You Might Be Interested In

अंडे (Eggs)

डॉ. सेठी अंडों को सबसे ऊपर रखते है, उन्हें 10 में से 10 की परफेक्ट रेटिंग देते है. वह उनके हाई-क्वालिटी प्रोटीन, बेहतरीन बायोअवेलेबिलिटी और आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा रखने की क्षमता पर ज़ोर देते है. जिससे वे पेट और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए नाश्ते के सबसे अच्छे विकल्पों में से एक बन जाते है.

ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt) 

ग्रीक योगर्ट 10 में से नौ रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर आता है. डॉ. सेठी बताते है कि यह प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें पेट के लिए अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन में मदद करते है. उनकी मुख्य सलाह है कि हमेशा बिना मीठे वाले वर्जन चुनें, क्योंकि फ्लेवर्ड ऑप्शन में अक्सर एक्स्ट्रा चीनी मिली होती है.

You Might Be Interested In

ओट्स (Oats)

जब ओट्स की बात आती है, तो वह इसके बीटा-ग्लूकन फाइबर के लिए ओटमील खाने की सलाह देते है, जो लगातार एनर्जी और पेट के फंक्शन में मदद करता है. हालांकि इसका रूप मायने रखता है. स्टील-कट या रोल्ड ओट्स को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि इंस्टेंट ओट्स से बचना चाहिए क्योंकि वे प्रोसेस्ड होते हैं और ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाते है.

एवोकाडो टोस्ट और पनीर (Avocado, Paneer)

एवोकाडो टोस्ट को इसके हेल्दी फैट्स और फाइबर के लिए अप्रूवल मिलता है, ये दोनों ही आपको संतुष्ट रखने और पेट की सेहत में मदद करते है. डॉ. सेठी पनीर को भी एक अच्छा ऑप्शन बताते हैं, उनका कहना है कि इसका धीरे-धीरे पचने वाला कैसिइन प्रोटीन ज़्यादा समय तक भूख कंट्रोल करने में मदद करता है.

स्मूदी (Smoothie)

डॉ. सेठी के अनुसार स्मूदी दोनों तरह की हो सकती है. जब उन्हें सब्जियों और प्रोटीन के साथ बैलेंस किया जाता है तो वे अच्छा काम करती है, लेकिन जब उनमें सिर्फ फल ज़्यादा होते हैं तो वे पेट के लिए कम अच्छी होती है, जिससे बिना पेट भरे शुगर लेवल बढ़ सकता है.

पीनट बटर (Peanut Butter)

पीनट बटर भी अपने पेट भरने वाले फैट्स और प्रोटीन के लिए इस लिस्ट में शामिल है. हालांकि डॉ. सेठी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पोर्शन कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खाने से तेज़ी से गैर-जरूरी कैलोरी बढ़ सकती है. 

इडली डोसा  (Idli Dosa)

इडली और डोसा जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शन को ज़्यादा बारीकी से देखा गया है. हालांकि ये फर्मेंटेड होते है और पेट के लिए फायदेमंद होते है, लेकिन इनमें कार्ब्स भी ज़्यादा होते है. उनकी सलाह है कि खाने को बैलेंस करने के लिए इन्हें हमेशा प्रोटीन सोर्स के साथ खाएं.

सीरियल या ग्रेनोला (Cereal, Granola)

डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि ज़्यादातर कमर्शियल वर्शन अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होते है और उनमें अक्सर छिपी हुई चीनी और सीड ऑयल होते है, जो अपनी हेल्दी इमेज के बावजूद चुपचाप पेट की सेहत के खिलाफ काम कर सकते है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
आपका नाश्ता कितना हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट को दिए हेल्थ स्कोर, जानिए कौन पास-कौन फेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आपका नाश्ता कितना हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट को दिए हेल्थ स्कोर, जानिए कौन पास-कौन फेल
आपका नाश्ता कितना हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट को दिए हेल्थ स्कोर, जानिए कौन पास-कौन फेल
आपका नाश्ता कितना हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट को दिए हेल्थ स्कोर, जानिए कौन पास-कौन फेल
आपका नाश्ता कितना हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट को दिए हेल्थ स्कोर, जानिए कौन पास-कौन फेल