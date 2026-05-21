नहाने के बाद भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, बाल हो जाएंगे दोमुंहे, खुजली और इंफेक्शन का भी बढ़ता खतरा!

Healthy Bath Tips: रोजाना नहाना हमारी आदत में शुमार है. ऐसा करने से न सिर्फ शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होता है. इसमें कई लोग सुबह तो कुछ दोपहर या शाम किसी भी वक्त स्नान कर लेते हैं. वहीं, गर्मियों में तो कई लोग दिनभर में कई-कई बार नहा लेते हैं. नहाने को हम स्वस्थ रहने के नियम और कायदे-कानून से जोड़ते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, अगर इन नियमों का ठीक तरीके से पालन किया जाए तो बीमार पड़ने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है. जैसे स्वस्थ रहने के लिए सही भोजन करना जरूरी है, उसी तरह नहाने से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है.

बता दें, नहाने के बाद आप जो 5–10 मिनट करते हैं, वही आपकी सेहत बना या बिगाड़ सकते हैं. नहाना और उसके बाद की कुछ आदतें तय करती हैं कि आपका शरीर फ्रेश होगा या धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगा. ये छोटी गलतियां रोज दोहराने से बड़ा नुकसान हो सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि नहाने से स्वास्थ्य का क्या कनेक्शन है. मगर आपको बता दें कि दोनों के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन है. अब सवाल है कि आखिर, नहाने के बाद कौन से काम नहीं करना चाहिए?

नहाने के बाद इन गलतियों को करने से बचें

बालों के तेज रगड़ना: नहाने के बाद गीले बालों को जोर से रगड़ना नहीं चाहिए. दरअसल, बाल उस समय सबसे कमजोर होते हैं. ऐसे में ज्यादा रगड़ने से हेयर फॉल और दोमुंहे बाल बढ़ते हैं. इस वक्त हल्के हाथ से दबाकर सुखाना ज्यादा ठीक है.

शरीर को सुखाए बिना कपड़े पहनना: बिना पूरी तरह सूखे कपड़े पहन लेना भी ठीक नहीं है. बता दें कि, नमी से फंगल इंफेक्शन, खुजली और दाने हो सकते हैं. खासकर बगल, गर्दन और उंगलियों के बीच अच्छी तरह सुखाएं फिर कपड़े पहनें.

गीले बालों में कंघी करना: नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में तुरंत कंघी करना भी ठीक नहीं है. ऐसा करने से जड़ों पर स्ट्रेस पड़ता है. इसी का नतीजा है कि बाल टूटने लगते हैं. इसलिए जरूरी है कि, बालों को थोड़ा सूखने दें, फिर चौड़े दांत वाली कंघी इस्तेमाल करें.

पंखा-एसी में बैठना: नहाने के तुरंत बाद पंखे या AC के सामने बैठने से भी बचना चाहिए. बता दें कि, ऐसा करने से शरीर गर्म से अचानक ठंडा होता है. इसी का नतीजा है कि, जुकाम और जकड़न बढ़ती है. इसके लिए जरूरी है कि 5–10 मिनट सामान्य तापमान में रहें.

पानी न पीना: नहाने के बाद प्यास कम महसूस होती है. इसलिए लोग पानी पीना अवॉइड कर देते हैं. लेकिन, बता दें कि, इस वक्त भी शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, पानी न पीने से कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि, एक गिलास पानी जरूर पीएं.

नहाने के बाद धूप में निकलना: हेल्थ एक्सपर्ट नहाने के तुरंत बाद धूप में न निकलने की सलाह देते हैं. दरअसल, नहाने के कुछ समय तक स्किन सेंसिटिव होती है. ऐसे में जल्दी टैनिंग और डैमेज का खतरा बढ़ सकता है. इसके लिए 10–15 मिनट रुककर बाहर जाएं.

मॉइस्चराइजर या तेल ना लगाना: नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर या तेल न लगाना भी ठीक नहीं है. ऐसा होने से स्किन ड्राई, खुजली और एजिंग जल्दी दिखने लग सकती है. इसलिए जरूरी है कि, नहाने के बाद हल्का तेल या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.