एक्सपायरी डेट वाली दवाएं क्यों नहीं खानी चाहिए? अगर खा लें तो शरीर पर क्या होगा असर, डॉक्टर से जानिए

Expired Medicine Side Effects: दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट देखना बेहद जरूरी है. ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. यही एक छोटी सी जानकारी आपकी सेहत के लिए बेहद अहम होती है. हर दवा के पैकेट या बोतल पर उसकी एक्सपायरी डेट साफ तौर पर लिखी होती है, जिसे दवा बनाने वाली कंपनी तय करती है. दरअसल, इस तय तारीख के बाद दवा का असर धीरे-धीरे कम होने लगता है और उसमें मौजूद केमिकल्स में बदलाव आने लगते हैं. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि एक्सपायर होते ही दवा जहरीली बन जाए, लेकिन इसका सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक जरूर हो सकता है.

कई बार लोग पुरानी दवाएं बिना सोचे-समझे खा लेते हैं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है या दवा का सही असर नहीं मिल पाता. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एक्सपायर्ड दवाओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और किन परिस्थितियों में यह खतरनाक साबित हो सकती हैं.

दवा के एक्टिव तत्व होने लगते कमजोर

राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के कम्युनिटी मेडिसिन हेड डॉ. डीएस मर्तोलिया कहते हैं कि, एक्सपायरी डेट के बाद दवाएं डीग्रेड होने लगती हैं और इनके अंदर मौजूद एक्टिव तत्व कमजोर होने लगते हैं. कई बार तो एक्सपायरी डेट के बाद दवाओं में कंटामिनेशन भी हो जाता है, जिससे ये सेहत के लिए खतरनाक हो जाती हैं. खासकर एंटीबायोटिक्स और हार्ट या शुगर की दवाएं अगर एक्सपायर हो जाएं, तो इनका असर उल्टा पड़ सकता है. एक्सपायर्ड दवाएं नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि इससे शरीर पर कोई असर न होना या गलत असर दोनों की आशंका बढ़ जाती है.

एक्सपायर्ड दवाओं से गंभीर बीमारियों को खतरा

एक्सपर्ट ने बताया कि कुछ एक्सपायर्ड दवाएं सिर्फ असर करना बंद कर देती हैं, जिससे बीमारी ठीक नहीं होती है. कुछ मामलों में रासायनिक बदलावों के कारण ये दवाएं जहरीली भी बन सकती हैं और लिवर, किडनी या आंतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इसका असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है. अगर आपने गलती से एक्सपायर्ड दवा खा ली है और किसी तरह की परेशानी जैसे उल्टी, चक्कर, एलर्जी या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. कुछ मामलों में एक्सपायर्ड दवा से नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार इसके गंभीर लक्षण हो सकते हैं.

सही तापमान में रखें दवाएं

एक्सपर्ट के अनुसार, किसी भी दवा को लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए. पुरानी दवाएं घर में इकट्ठा न करें और समय-समय पर उन्हें छांटकर सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दें, ताकि गलती से किसी के सेवन में न आ जाएं. दवाओं को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें. कुछ दवाएं फ्रिज में रखने की जरूरत होती है और उनके लेबल पर ऐसा लिखा होता है. सही तापमान पर दवा रखने से उनकी एक्सपायरी डेट तक असर बना रहता है. दवा की शीशी को खुला न छोड़ें और हमेशा मूल पैकेजिंग में रखें.