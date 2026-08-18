रात में बार-बार खुल जाती है नींद? शरीर का ये संकेत हो सकता गंभीर समस्या का इशारा, जानें कब होना चाहिए सतर्क

Night Sleep Problems: रात को बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए और सुबह तक चैन से सोने को मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन अगर आपकी नींद रात में बार-बार टूटती है और हर बार घड़ी देखने की आदत बन गई है, तो इसे हमेशा सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कभी-कभार नींद खुलना सामान्य है, लेकिन लगातार ऐसा होना नींद की गुणवत्ता खराब कर सकता है और कभी-कभी किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है. अब सवाल है कि आखिर, तनाव और चिंता की खास वजह क्या है? आइए जानते हैं इस बारे में-

रात में बार-बार नींद खुलने के पीछे की वजह?

तनाव और चिंता: हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिनभर का तनाव और चिंता दिमाग को रात में भी सक्रिय रख सकते हैं. ऐसे में व्यक्ति आसानी से सो तो जाता है, लेकिन नींद बार-बार टूट सकती है. अगर लगातार तनाव, बेचैनी या किसी बात को लेकर चिंता बनी रहती है, तो इसका असर नींद पर पड़ना स्वाभाविक है.

बार-बार पेशाब आना: अगर रात में नींद बार-बार पेशाब के लिए खुलती है, तो इसके पीछे सोने से पहले ज्यादा पानी पीना एक सामान्य कारण हो सकता है. लेकिन लगातार रात में कई बार पेशाब लगना कभी-कभी डायबिटीज, यूरिनरी समस्याओं या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है. ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

एसिडिटी-गैस: देर रात भारी खाना, मसालेदार भोजन या खाने के तुरंत बाद लेटने से कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ सकती है. सीने में जलन, खट्टी डकार या गले में जलन के कारण नींद खुल सकती है. इसलिए रात के भोजन और सोने के बीच पर्याप्त अंतर रखना फायदेमंद हो सकता है.

स्लीप एपनिया: रात में बार-बार नींद खुलने की एक महत्वपूर्ण वजह स्लीप एपनिया भी हो सकती है. इसमें सोते समय सांस रुकने या सांस लेने में रुकावट के कारण व्यक्ति की नींद बार-बार टूट सकती है. तेज खर्राटे, नींद में हांफना या घुटन महसूस होना, सुबह सिरदर्द और दिन में अत्यधिक नींद आना इसके संभावित संकेत हो सकते हैं.

उम्र-हार्मोनल बदलाव: उम्र बढ़ने के साथ नींद हल्की हो सकती है, जिससे रात में जागने की संभावना बढ़ती है. महिलाओं में मेनोपॉज के आसपास होने वाले हार्मोनल बदलाव और हॉट फ्लैशेज भी नींद को प्रभावित कर सकते हैं.

कब होना चाहिए सतर्क?

अगर आपकी नींद कई हफ्तों से लगातार रात में टूट रही है, दिन में अत्यधिक थकान या नींद रहती है, जोरदार खर्राटे आते हैं, सोते समय सांस रुकती महसूस होती है या बार-बार पेशाब के साथ अत्यधिक प्यास जैसे लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.