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गर्मी में पेट खराब हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? राहत पाने के घरेलू उपाय क्या हैं, डॉक्टर से कब मिलें

Summer stomach upset Problems: गर्मियों में तेज धूप, दूषित भोजन, बासी खाना और शरीर में पानी की कमी से पेट खराब होना आम समस्या है. इसी का नतीजा है कि, लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द, गैस, ऐंठन और बार-बार टॉयलेट जाने जैसी परेशानियां होने लगती हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग महंगी दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं. मगर कुछ उपाय अधिक कारगर हो सकते हैं-

By: Lalit Kumar | Published: July 14, 2026 5:30:49 PM IST

जानिए, गर्मियों में पेट खराब हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? (Canva)
जानिए, गर्मियों में पेट खराब हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? (Canva)


Summer stomach upset Problems: गर्मियों में तेज धूप, दूषित भोजन, बासी खाना और शरीर में पानी की कमी से पेट खराब होना आम समस्या है. इसी का नतीजा है कि, लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द, गैस, ऐंठन और बार-बार टॉयलेट जाने जैसी परेशानियां होने लगती हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग महंगी दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं. मगर इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. ऐसे में घबराने की बजाय सही कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि समय पर देखभाल करने से स्थिति जल्दी संभल सकती है. अब सवाल है कि आखिर, पेट खराब होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पेट खराब होने पर कौन से घरेलू उपाय राहत दिला सकते हैं? किन लक्षणों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के धनवंतरी क्लीनिक नोएडा के इंटेग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

पेट खराब होने पर सबसे पहले क्या करें?

गर्मियों का मौसम अपने से कई गंभीर बीमारियों को लेकर आता है. गर्मियों में दस्त या उल्टी होने पर शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से निकलते हैं. ऐसे में ORS का घोल या साफ पानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीते रहें. शरीर को आराम देने के लिए शरीर को रिकवर होने का समय दें और भारी शारीरिक गतिविधियों से बचें. खानपान में हल्का भोजन यानी खिचड़ी, दही-चावल (यदि दस्त के साथ दूध से परेशानी न हो), केला, टोस्ट या सादा दलिया जैसे हल्के और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ खाएं. इसके अलावा, सबसे जरूरी है कि, तला-भुना और मसालेदार भोजन न करें. 

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परेशानी से राहत पाने के घरेलू उपाय

  • पेट खराब होने पर ORS का नियमित सेवन करें, इससे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलेगी.
  • केला पोटैशियम की कमी पूरी करने और दस्त के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकता है.
  • दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स कुछ लोगों में आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित करने में मदद करेंगे.
  • अदरक की हल्की चाय या अदरक का छोटा टुकड़ा मतली कम करने में सहायक हो सकता है.
  • जीरा पानी या हल्का सौंफ का पानी गैस और अपच में कुछ लोगों को राहत दे सकता है.

किन गलतियों को करने से बचें?

  • डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाएं न लें.
  • अधिक मीठे, कैफीन वाले या शराब युक्त पेय पदार्थों से बचें.
  • लंबे समय तक भूखे न रहें, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हल्का भोजन करें.

डॉक्टर से कब मिलें?

  • दस्त या उल्टी 24–48 घंटे से अधिक समय तक जारी रहे.
  • मल में खून दिखाई दे.
  • 102°F (लगभग 38.9°C) या उससे अधिक बुखार हो.
  • बार-बार उल्टी होने के कारण कुछ भी पेट में न टिक रहा हो.
  • डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसे बहुत कम पेशाब आना, चक्कर आना, अत्यधिक प्यास, मुंह सूखना या कमजोरी महसूस होना.
  • बुजुर्ग, गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या पहले से गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति में पेट खराब हो.

Tags: Health News Hindihealth tips
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