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मौसम बदलते ही खांसी, जुकाम और गले की खराश क्यों बढ़ जाती है? हैरान कर देंगे 5 बड़े कारण, ऐसे करें बचाव

Health Tips: मौसम बदलते ही कई लोगों को खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं घेर लेती हैं. ऐसा लगता है मानो मौसम के साथ बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं. हालांकि, इसके पीछे सिर्फ ठंड या बारिश ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि शरीर, वायरस और वातावरण से जुड़े कई वैज्ञानिक कारण होते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे के हैरान कर देने वाले कारण-

By: Lalit Kumar | Published: July 2, 2026 7:50:34 PM IST

जानिए, मौसम बदलने पर खांसी-जुकाम क्यों होने लगता है? (AI)
जानिए, मौसम बदलने पर खांसी-जुकाम क्यों होने लगता है? (AI)


Health Tips: बारिश की पहली फुहार हो, गर्मी से राहत दिलाने वाली ठंडी हवा या फिर सर्दियों की दस्तक… मौसम बदलते ही कई लोगों को खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं घेर लेती हैं. ऐसा लगता है मानो मौसम के साथ बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं. हालांकि, इसके पीछे सिर्फ ठंड या बारिश ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि शरीर, वायरस और वातावरण से जुड़े कई वैज्ञानिक कारण होते हैं. अब सवाल है कि आखिर, मौसम बदलते ही खांसी-जुकाम जैसी बीमारियां क्यों बढ़ जाती हैं? इन परेशानियों से कैसे करें बचाव? आइए जानते हैं इसके पीछे के हैरान कर देने वाले कारण-

मौसम बदलने पर क्यों बढ़ जाती हैं परेशानी

तेजी से बदलता तापमान: जब शरीर बार-बार गर्म और ठंडे वातावरण के संपर्क में आता है, तो उसे खुद को उस तापमान के अनुसार ढालने में समय लगता है. इस दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

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वायरस हो जाते हैं ज्यादा सक्रिय: मौसम बदलने पर कई तरह के वायरस, खासकर सर्दी-जुकाम फैलाने वाले वायरस, तेजी से सक्रिय हो जाते हैं. ये छींकने, खांसने या संक्रमित सतहों के संपर्क से आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं.

कमजोर पड़ती इम्यूनिटी: नींद की कमी, तनाव, असंतुलित खानपान और पर्याप्त पानी न पीने जैसी आदतें इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं. ऐसे में मौसम बदलते ही शरीर संक्रमण से लड़ने में उतना सक्षम नहीं रह पाता.

एलर्जी भी बनती है वजह: बरसात और मौसम में बदलाव के दौरान हवा में धूल, फंगस, परागकण और नमी बढ़ जाती है. जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, उन्हें गले में खराश, छींक, नाक बहना और खांसी जैसी परेशानियां अधिक हो सकती हैं.

बंद जगहों में ज्यादा समय बिताना: बारिश या ठंड के मौसम में लोग अक्सर बंद कमरों में ज्यादा समय बिताते हैं. ऐसे स्थानों पर वायरस और बैक्टीरिया तेजी से फैल सकते हैं, जिससे संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है.

मौसमी बीमारियों से ऐसे करें बचाव

विशेषज्ञों के अनुसार मौसम बदलने पर पर्याप्त पानी पिएं, पौष्टिक भोजन करें, रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें और नियमित व्यायाम करें. बाहर से आने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें और ठंडी-गर्म चीजों का एकदम से सेवन करने से बचें. अगर खांसी, बुखार या गले की खराश लंबे समय तक बनी रहे या सांस लेने में तकलीफ हो, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. थोड़ी-सी सावधानी अपनाकर मौसम के बदलाव का आनंद भी लिया जा सकता है और संक्रमण से भी बचा जा सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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