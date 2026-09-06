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पहले सलाद, फिर खाना! इस छोटी सी आदत से 30% तक घट सकता ग्लूकोज़ स्पाइक, एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

salad before meal: पहले सलाद फिर खाना! जानें भोजन का सही क्रम कैसे खाने के बाद बढ़ने वाले ग्लूकोज स्पाइक को कम करने में मदद कर सकता है और ब्लड शुगर कंट्रोल रखता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 6, 2026 3:05:09 PM IST

salad before meal
salad before meal


Salad Before Meal: आपकी थाली में क्या है, यह तो आपने कई बार सुना होगा. लेकिन, ये सेहतमंद रहने का कोई नुस्खा नहीं है. मायने यह रखता है कि आप खाना किस क्रम में खा रहे हैं. क्योंकि, इसका ब्लड शुगर पर असर पड़ सकता है. अगर आप भी खाना शुरू करते ही रोटी, चावल या कोई दूसरी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज उठा लेते हैं, तो जरा अपना तरीका बदलकर देखिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स और कुछ अध्ययनों में सामने आया है कि, भोजन की शुरुआत सब्जियों या सलाद से करने और कार्बोहाइड्रेट को बाद में खाने से भोजन के बाद ब्लड ग्लूकोज़ तेजी से बढ़ने से कुछ हद तक रोका जा सकता है.

यानी खाने की थाली वही रहे, लेकिन खाने का क्रम बदल जाए तो ग्लूकोज़ स्पाइक को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. कुछ अध्ययनों में इस तरीके से पोस्ट-मी़ल ग्लूकोज़ में करीब 30 फीसदी या उससे अधिक की कमी भी देखी गई है. हालांकि, हर व्यक्ति में इसका असर एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.

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पहले सलाद क्यों खाना चाहिए?

सलाद और बिना स्टार्च वाली सब्जियों में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है. जब भोजन की शुरुआत सब्जियों से होती है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, तो ग्लूकोज़ का बढ़ना अपेक्षाकृत धीमा हो सकता है. एक अध्ययन में टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में सब्जियां पहले और कार्बोहाइड्रेट बाद में खाने पर भोजन के बाद ग्लूकोज़ और इंसुलिन का स्तर कार्बोहाइड्रेट पहले खाने की तुलना में कम पाया गया. यही नहीं, प्रीडायबिटीज वाले लोगों पर किए गए एक अध्ययन में सब्जियां पहले खाने से ग्लूकोज़ के पीक में 40 फीसदी से अधिक की कमी देखी गई.

चावल-रोटी से पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन

अगर आप खाने के बाद अचानक बढ़ने वाले ब्लड शुगर से बचना चाहते हैं तो सिर्फ सलाद ही नहीं, बल्कि सब्जियां और प्रोटीन पहले और कार्बोहाइड्रेट बाद में लेने का तरीका भी उपयोगी हो सकता है. एक क्लीनिकल स्टडी में भोजन के क्रम की तुलना की गई. जब प्रतिभागियों ने पहले सब्जियां और प्रोटीन तथा बाद में कार्बोहाइड्रेट लिया, तो भोजन के बाद ग्लूकोज़ और इंसुलिन की प्रतिक्रिया कार्बोहाइड्रेट पहले लेने की तुलना में कम रही.

भारतीयों पर हुई स्टडी में भी मिला असर

खाने के क्रम का असर भारतीय वयस्कों में भी जांचा गया है. एक रैंडमाइज्ड क्रॉसओवर अध्ययन में सामान्य वजन और ओवरवेट प्रतिभागियों को अलग-अलग क्रम में भोजन कराया गया. प्रोटीन पहले और कार्बोहाइड्रेट बाद में लेने वाले क्रम में भोजन के बाद ग्लूकोज़ के पीक और ग्लूकोज़ एक्सकर्शन में कमी देखी गई. यानी यह सिर्फ विदेशी डाइट ट्रेंड नहीं है; भारतीय खाने में भी इसे आसानी से अपनाया जा सकता है.

खाने का सही क्रम क्या हो?

अगर आपकी थाली में सलाद, सब्जी, दाल, पनीर, रोटी और चावल हैं तो एक आसान क्रम यह हो सकता है:

पहले सलाद/सब्जियां- फिर प्रोटीन वाली चीजें- आखिर में रोटी या चावल.

क्या इससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी?

सलाद पहले खाने की आदत डायबिटीज की दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. रिसर्च भोजन के क्रम को ब्लड ग्लूकोज़ प्रतिक्रिया को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की एक संभावित रणनीति के रूप में देखती है. इसके अलावा, सिर्फ खाने का क्रम ही नहीं, बल्कि भोजन की कुल मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फाइबर, प्रोटीन, शारीरिक गतिविधि और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति भी ब्लड शुगर को प्रभावित करती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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