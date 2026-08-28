Benefits of Drinking Water in Morning: सुबह आंख खुलते ही एक गिलास पानी पीने की आदत आपने भी सुनी होगी. कोई इसे शरीर की सफाई का आसान तरीका बताता है तो कोई पाचन और त्वचा के लिए फायदेमंद मानता है. अब सवाल है कि आखिर,, क्या खाली पेट पानी पीना वाकई इतना असरदार है? सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा-

दरअसल, रातभर सोने के दौरान शरीर पानी ग्रहण नहीं करता है. सांस लेने और पसीने के जरिए कुछ मात्रा में पानी लगातार बाहर निकलता रहता है. ऐसे में सुबह उठने पर पानी पीना शरीर को दोबारा हाइड्रेट करने का आसान तरीका हो सकता है. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को उठते ही बड़ी मात्रा में पानी पीना ही चाहिए.

शरीर को मिलती हाइड्रेशन की शुरुआत

सुबह पानी पीने का सबसे स्पष्ट फायदा शरीर में पानी की कमी को पूरा करना है. पर्याप्त हाइड्रेशन शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने, रक्त संचार और कई सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है. अगर सुबह उठने पर मुंह सूखा लगे, प्यास महसूस हो या पेशाब का रंग गहरा हो, तो यह पानी पीने का संकेत हो सकता है.

पाचन के लिए भी होता है मददगार

सुबह पानी पीने से कुछ लोगों में आंतों की कार्यशैली को बढ़ावा मिल सकता है. खासकर जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए पर्याप्त पानी और फाइबर वाला संतुलित आहार मददगार हो सकता है. लेकिन, यह दावा कि सिर्फ सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में जमा सारे ‘टॉक्सिन’ बाहर निकल जाते हैं, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है. क्योंकि, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम मुख्य रूप से किडनी और लिवर जैसे अंग करते हैं.

क्या वजन कम करने में मदद करता है?

पानी में कैलोरी नहीं होती और भोजन से पहले या दिनभर पर्याप्त पानी पीना कुछ लोगों में पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है. इससे कुल कैलोरी सेवन कम हो सकता है. लेकिन सिर्फ सुबह पानी पीने से वजन तेजी से घटने की उम्मीद करना सही नहीं है. वेट लॉस के लिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.

कितना पानी पीना चाहिए?

इसका कोई एक तय आंकड़ा सभी लोगों पर लागू नहीं होता. मौसम, शारीरिक गतिविधि, उम्र और स्वास्थ्य जैसी चीजों के अनुसार पानी की जरूरत बदलती है. इसलिए प्यास लगने पर पानी पीना और पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में तरल लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है. सुबह उठकर एक गिलास सामान्य पानी पीना अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए एक आसान और अच्छी हाइड्रेशन आदत हो सकती है. बहुत ज्यादा पानी कम समय में पीना जरूरी नहीं है.