Home > हेल्थ > सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव

सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव

Benefits of Drinking Water in Morning: सुबह आंख खुलते ही एक गिलास पानी पीने की आदत आपने भी सुनी होगी. कोई इसे शरीर की सफाई का आसान तरीका बताता है तो कोई पाचन और त्वचा के लिए फायदेमंद मानता है. लेकिन, क्या खाली पेट पानी पीना वाकई इतना असरदार है? आइए जानते हैं सुबह की इस छोटी-सी आदत का शरीर पर क्या असर पड़ सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: August 28, 2026 4:43:48 PM IST

Benefits of Drinking Water in Morning
Benefits of Drinking Water in Morning


Benefits of Drinking Water in Morning: सुबह आंख खुलते ही एक गिलास पानी पीने की आदत आपने भी सुनी होगी. कोई इसे शरीर की सफाई का आसान तरीका बताता है तो कोई पाचन और त्वचा के लिए फायदेमंद मानता है. अब सवाल है कि आखिर,, क्या खाली पेट पानी पीना वाकई इतना असरदार है? सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा-

दरअसल, रातभर सोने के दौरान शरीर पानी ग्रहण नहीं करता है. सांस लेने और पसीने के जरिए कुछ मात्रा में पानी लगातार बाहर निकलता रहता है. ऐसे में सुबह उठने पर पानी पीना शरीर को दोबारा हाइड्रेट करने का आसान तरीका हो सकता है. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को उठते ही बड़ी मात्रा में पानी पीना ही चाहिए. 

You Might Be Interested In

शरीर को मिलती हाइड्रेशन की शुरुआत

सुबह पानी पीने का सबसे स्पष्ट फायदा शरीर में पानी की कमी को पूरा करना है. पर्याप्त हाइड्रेशन शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने, रक्त संचार और कई सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है. अगर सुबह उठने पर मुंह सूखा लगे, प्यास महसूस हो या पेशाब का रंग गहरा हो, तो यह पानी पीने का संकेत हो सकता है.

पाचन के लिए भी होता है मददगार

सुबह पानी पीने से कुछ लोगों में आंतों की कार्यशैली को बढ़ावा मिल सकता है. खासकर जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए पर्याप्त पानी और फाइबर वाला संतुलित आहार मददगार हो सकता है. लेकिन, यह दावा कि सिर्फ सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में जमा सारे ‘टॉक्सिन’ बाहर निकल जाते हैं, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है. क्योंकि, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम मुख्य रूप से किडनी और लिवर जैसे अंग करते हैं.

क्या वजन कम करने में मदद करता है?

पानी में कैलोरी नहीं होती और भोजन से पहले या दिनभर पर्याप्त पानी पीना कुछ लोगों में पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है. इससे कुल कैलोरी सेवन कम हो सकता है. लेकिन सिर्फ सुबह पानी पीने से वजन तेजी से घटने की उम्मीद करना सही नहीं है. वेट लॉस के लिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.

कितना पानी पीना चाहिए?

इसका कोई एक तय आंकड़ा सभी लोगों पर लागू नहीं होता. मौसम, शारीरिक गतिविधि, उम्र और स्वास्थ्य जैसी चीजों के अनुसार पानी की जरूरत बदलती है. इसलिए प्यास लगने पर पानी पीना और पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में तरल लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है. सुबह उठकर एक गिलास सामान्य पानी पीना अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए एक आसान और अच्छी हाइड्रेशन आदत हो सकती है. बहुत ज्यादा पानी कम समय में पीना जरूरी नहीं है.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026
सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव
सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव
सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव
सुबह उठते ही पानी क्यों पीना चाहिए? सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद? शरीर में क्या-क्या होते हैं बदलाव