Health Tips: क्या सेना में अपनाए जाने वाला यह सोने का तरीका सच में दो मिनट में नींद दिला सकता है?

Health Tips: आइए जानें कि सेना के सोने के तरीके को आजमाने से क्या होता है. सोशल मीडिया पर कई बातें कही जाती हैं, जिनमें यह दावा भी शामिल है कि इस तरीके को अपनाने से आपको सिर्फ दो मिनट में नींद आ सकती है. यह सुनने में बहुत आकर्षक लगता है. और आइए जानें कि क्या यह आपके लिए भी कारगर है. इस तरीके का उद्देश्य सैन्य कर्मियों को, चाहे उनका वातावरण कैसा भी हो, अपने शरीर को नींद के लिए तैयार करने में मदद करना है. इस तरीके का पहला ज़िक्र “रिलैक्स एंड विन” नामक एक खेल पुस्तक में मिलता है. स्रोत के आधार पर विवरण थोड़ा भिन्न हो सकते हैं, लेकिन तीन प्रमुख घटक समान रहते हैं:

प्रोग्रेसिव मसल रिलेक्सेशन (पीएमआर)

पीएमआर में शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को सिकोड़ना और शिथिल करना शामिल है. यह चेहरे की मांसपेशियों से शुरू होता है और फिर कंधों, बाहों, छाती और पैरों की मांसपेशियों को शिथिल करता है.

कंट्रोल्ड ब्रीदिंग

इसमें श्वास को धीमा और नियंत्रित करना शामिल है, जिसमें लंबी साँस छोड़ने पर ज़ोर दिया जाता है.

विजुअलाइजेशन

इसमें शांत वातावरण की कल्पना करना शामिल है, जैसे शांत पानी पर तैरना या किसी शांत मैदान पर लेटना. इस तकनीक के बारे में जानने से यह सवाल उठता है कि क्या यह केवल विज्ञान की बात है या क्या यह वास्तव में आम जनता के लिए फायदेमंद है. चूँकि दुनिया भर की सेनाएँ अपनी नींद से संबंधित तकनीकों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं करती हैं, इसलिए मुख्यधारा के विज्ञान ने नींद की इस पद्धति की विशेष रूप से पुष्टि नहीं की है.

आइए इसकी तुलना अनिद्रा के उपचार से करें जिसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी-I) कहा जाता है. इसमें कई प्रमुख घटक शामिल हैं:

‘कॉग्निटिव थेरेपी’: नींद के बारे में अवास्तविक मान्यताओं और चिंताओं को चुनौती देना.

‘स्टिम्युलस कंट्रोल’: बिस्तर पर लेटे हुए उन गतिविधियों से बचना जिनसे अनिद्रा हो सकती है.

‘स्लीप रेस्ट्रिक्शन’: जल्दी नींद आने के लिए बिस्तर पर कम समय बिताना. ज़्यादा देर तक बिस्तर पर लेटे रहने से भी अनिद्रा हो सकती है.

‘स्लीप हाइजीन’: एक स्वस्थ दिनचर्या और वातावरण बनाए रखना, जैसे कैफीन और शराब का सेवन सीमित करना, एक नियमित दिनचर्या बनाए रखना और शयनकक्ष का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए न करना.

अब, आइए समझते हैं कि सैन्य तकनीकों और सीबीटी-I तकनीकों में क्या समानता है.

सैन्य तकनीकों और सीबीटी-I के बीच समानताएं स्पष्ट हैं. उदाहरण के लिए, दोनों में नींद पर प्रतिबंध शामिल है, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिस्तर पर बिताए जाने वाले समय को सीमित करता है. सैन्य कर्मियों को मानसिक अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सीबीटी-I में संज्ञानात्मक चिकित्सा के माध्यम से नकारात्मक विचारों को दूर करने की प्रक्रिया के समान है. हालाँकि, सैन्य तकनीकों का उद्देश्य किसी भी वातावरण में नींद प्राप्त करना है, जबकि सीबीटी-I का उद्देश्य व्यक्ति की नींद की समस्या का समाधान करना है.

दोनों के बीच अंतर वातावरण का है. उदाहरण के लिए, सैन्य कर्मियों के पास “नींद की स्वच्छता” का विकल्प नहीं होता है. अब जब हम सैन्य तकनीक के बारे में जानते हैं, तो सवाल उठता है: क्या हम दो मिनट में सो सकते हैं? इन समानताओं के आधार पर, यह पूरी तरह संभव है कि सैन्य तकनीक हममें से ज़्यादातर लोगों को जल्दी सोने में मदद कर सकती है. लेकिन क्या हम सचमुच दो मिनट में सो सकते हैं? दुर्भाग्य से, हममें से ज़्यादातर लोग ऐसे माहौल में काम नहीं करते जहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो.

जिन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक ज़रूरतों के लिए सैन्य तकनीक विकसित की गई थी, उन्हें महसूस करना हमारे लिए असंभव है, इसलिए लोगों का दो मिनट में सो जाना अवास्तविक है. आमतौर पर यह माना जाता है कि हमेशा आठ मिनट में सो जाना असामान्य है. हमेशा पांच मिनट में सो जाना दिन में ज़्यादा नींद आने का संकेत हो सकता है. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने वाले और नियमित शेड्यूल का पालन करने वाले लोगों के लिए दस से बीस मिनट में सो जाना सामान्य माना जाता है. लेकिन अगर आप अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं, नए माता-पिता बने हैं, या आपको नींद की कोई बीमारी है, तो ये धारणाएं आप पर लागू नहीं हो सकती हैं.