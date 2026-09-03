किडनी में पत्थरी से होने से बचाएगा पानी? बस रोज इतने गिलास पीना शुरू करें, महंगी दवा की नहीं पड़ेगी जरूरत

Kidney Stone Prevention: गर्मी हो या सर्दी, शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, पर्याप्त पानी पीने की आदत आपकी किडनी को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है? खासकर उन लोगों के लिए, जिन्हें किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी होने का खतरा रहता है. इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद अहम माना जाता है. अच्छी बात यह है कि, इसके लिए आपको कोई महंगी दवा या खास डाइट अपनाने की जरूरत नहीं- बस रोज पर्याप्त पानी पीने की आदत डालनी है. अब सवाल है कि आखिर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना क्यों जरूरी है? रोज कितने गिलास पानी पीएं? किडनी की सेहत के लिए पानी क्यों जरूरी? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्यों जरूरी है पर्याप्त पानी पीना?

nhs.uk की रिपोर्ट के मुताबिक, किडनी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त मिनरल्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालने का काम करती है. जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पेशाब अधिक गाढ़ा हो सकता है. ऐसे में कैल्शियम, ऑक्सलेट और अन्य पदार्थ आपस में जमा होकर क्रिस्टल बना सकते हैं, जो आगे चलकर किडनी स्टोन का रूप ले सकते हैं. पर्याप्त पानी पीने से पेशाब पतला रहता है और इन पदार्थों के जमाव की संभावना कम करने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि किडनी स्टोन की रोकथाम में हाइड्रेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है.

रोज कितने गिलास पानी पिएं?

अक्सर स्वस्थ वयस्कों को दिन में करीब 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन पानी की जरूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है. मौसम, शारीरिक गतिविधि, पसीना निकलने की मात्रा, खान-पान और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर शरीर को अधिक या कम तरल की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए केवल गिलास गिनने के बजाय यह भी ध्यान दें कि आपका पेशाब बहुत गहरा पीला न हो. पर्याप्त हाइड्रेशन आमतौर पर हल्के रंग के पेशाब से जुड़ा होता है.

किडनी स्टोन वालों के लिए अधिक जरूरी क्यों?

जिन लोगों को पहले किडनी स्टोन हो चुका है, उनके लिए दोबारा पथरी बनने का जोखिम रह सकता है. ऐसे लोगों को डॉक्टर अक्सर पर्याप्त तरल लेने की सलाह देते हैं. कुछ मामलों में चिकित्सक रोजाना इतना तरल लेने का लक्ष्य तय कर सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पेशाब बनता रहे. हालांकि, किडनी स्टोन का प्रकार भी महत्वपूर्ण होता है. कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और अन्य प्रकार की पथरी में खान-पान और उपचार की सलाह अलग हो सकती है.

सिर्फ पानी ही काफी है?

पानी सबसे आसान विकल्प है, लेकिन शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अन्य तरल पदार्थ और पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी योगदान दे सकते हैं. वहीं अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करना बेहतर माना जाता है. अगर आपको बार-बार कमर या पेट के एक तरफ तेज दर्द, पेशाब में खून, पेशाब करते समय जलन, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण हों, तो इसे केवल पानी की कमी समझकर नजरअंदाज न करें. किडनी स्टोन या संक्रमण की स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है.