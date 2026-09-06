सुबह तांबे के बर्तन का पानी पीना कितना फायदेमंद? पाचन और मेटाबॉलिज्म पर क्या होगा असर, रिसर्च में बड़ा दावा

Copper Vessel Water Benefits: सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने की सलाह आपने भी कभी न कभी जरूर सुनी होगी. आयुर्वेद और भारतीय परंपरा में लंबे समय से तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने की बात कही जाती है. दावा किया जाता है कि इससे पाचन बेहतर होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कई तरह के फायदे मिल सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि, क्या सच में तांबे के बर्तन का पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद है? तांबा शरीर के लिए जरूरी ट्रेस मिनरल है और कई जैविक प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका होती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा तांबा शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा.

क्या तांबे का पानी पाचन के लिए फायदेमंद है?

तांबे के पानी को लेकर सबसे आम दावा पाचन तंत्र से जुड़ा है. लेकिन, यहां तस्वीर थोड़ी अलग है. वैज्ञानिक अध्ययनों में पानी में अधिक मात्रा में तांबे के संपर्क से मतली, पेट दर्द और उल्टी जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण देखे गए हैं. एक अध्ययन में 3 mg/L या उससे ज्यादा तांबे वाले पानी के सेवन से इन लक्षणों का संबंध पाया गया.

एक अन्य बड़े अध्ययन में 1,365 वयस्कों को अलग-अलग मात्रा में तांबे वाले पानी के संपर्क में रखा गया. अधिक तांबा मिलने पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों का जोखिम बढ़ा. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जितना ज्यादा तांबे वाला पानी, उतना बेहतर पाचन.

क्या इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?

सोशल मीडिया और हेल्थ कंटेंट में तांबे के पानी को मेटाबॉलिज्म बूस्टर बताया जाता है. लेकिन, फिलहाल इंसानों में ऐसा मजबूत क्लीनिकल सबूत नहीं है कि सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ जाती है या वजन तेजी से कम होने लगता है. हां, तांबा शरीर के लिए आवश्यक खनिज है और शरीर में कई जैविक प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका होती है.

तांबे के बर्तन में पानी रखने से क्या होता है?

जब पानी तांबे के संपर्क में रहता है तो उसमें कुछ मात्रा में तांबा घुल सकता है. शोध में यह भी पाया गया है कि पानी से मिलने वाला तांबा पाचन के दौरान अलग-अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स बना सकता है और उसकी जैवउपलब्धता पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने की अवधि और उसमें घुलने वाले तांबे की मात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है.

क्या रोज सुबह तांबे का पानी पीना सुरक्षित है?

साफ और उचित मात्रा में तांबा जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है. नियंत्रित अध्ययनों में अधिक कॉपर एक्सपोजर से मतली, पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षण सामने आए हैं. इसलिए तांबे के पानी को किसी बीमारी का इलाज या डिटॉक्स ड्रिंक समझना सही नहीं है. खासकर यदि किसी व्यक्ति को पहले से लिवर की समस्या है या डॉक्टर ने कॉपर सेवन को लेकर कोई सलाह दी है, तो नियमित रूप से ऐसा पानी पीने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है.