Home > हेल्थ > दिमाग का ‘कचरा’ करना है साफ? भूलकर भी नींद को न करें नजरअंदाज! रिसर्च ने बताया ब्रेन डिटॉक्स का आसान तरीका

दिमाग का ‘कचरा’ करना है साफ? भूलकर भी नींद को न करें नजरअंदाज! रिसर्च ने बताया ब्रेन डिटॉक्स का आसान तरीका

Brain Health Tips: हमारा दिमाग दिनभर लगातार काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय वह सिर्फ आराम ही नहीं करता, बल्कि खुद की ‘सफाई’ का काम भी करता है? वैज्ञानिकों ने ब्रेन में मौजूद एक खास सिस्टम की भूमिका पर नई जानकारी सामने रखी है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है.

By: Lalit Kumar | Published: August 28, 2026 6:49:44 PM IST

Brain Health
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Brain Health Tips: हमारा दिमाग दिनभर लगातार काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय वह सिर्फ आराम ही नहीं करता, बल्कि खुद की ‘सफाई’ का काम भी करता है? वैज्ञानिकों ने ब्रेन में मौजूद एक खास सिस्टम की भूमिका पर नई जानकारी सामने रखी है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपकी नींद सबसे आसान ‘ब्रेन केयर’ बन सकती है.

दिमाग में भी शरीर के दूसरे अंगों की तरह काम करने के बाद कई तरह के मेटाबॉलिक अपशिष्ट बनते हैं. इन्हें हटाने में ग्लाइम्फैटिक सिस्टम (Glymphatic System) की भूमिका मानी जाती है. यह एक तरह का फ्लूइड-आधारित क्लियरेंस सिस्टम है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (CSF) दिमाग के ऊतकों के आसपास प्रवाहित होकर अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करता है. 

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नींद के दौरान क्यों बढ़ सकती है सफाई?

पिछले कुछ वर्षों में हुई रिसर्च ने नींद और इस सिस्टम के बीच संबंध पर खास ध्यान दिया है. 2024 की एक Nature स्टडी में शोधकर्ताओं ने पाया कि नींद के दौरान न्यूरॉन्स की समन्वित गतिविधि दिमाग में लयबद्ध तरंगें पैदा करती है, जो CSF के प्रवाह और ब्रेन-क्लियरेंस को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकती हैं.

इसके अलावा, 2025 में प्रकाशित मानवों पर किए गए एक अध्ययन में 72 बुजुर्ग प्रतिभागियों के डेटा का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं को बेहतर नींद की गुणवत्ता और ग्लाइम्फैटिक सिस्टम के एक MRI आधारित संकेतक के बीच संबंध मिला. अध्ययन ने यह भी संकेत दिया कि बेहतर नींद और ब्रेन नेटवर्क के बीच संबंध स्मृति से जुड़ा हो सकता है.

ब्रेन डिटॉक्स का आसान तरीका क्या है?

इसका सीधा जवाब है- अच्छी और नियमित नींद. खासकर NREM यानी नॉन-REM नींद के दौरान होने वाली धीमी मस्तिष्क गतिविधियों को ग्लाइम्फैटिक क्लियरेंस से जोड़ा गया है. हालिया शोध में नींद के दौरान नॉरएपिनेफ्रिन, रक्त वाहिकाओं की गति और CSF के प्रवाह के बीच तालमेल को भी महत्वपूर्ण बताया गया है. इसलिए देर रात तक जागने की आदत कम करना, रोज लगभग एक ही समय पर सोना-जागना और पर्याप्त नींद लेना दिमाग की सेहत के लिए उपयोगी हो सकता है.

क्या इसे सच में ‘ब्रेन डिटॉक्स’ कह सकते हैं?

यहां सावधानी जरूरी है. ‘ब्रेन डिटॉक्स’ एक फेमस शब्द है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई खास ड्रिंक, सप्लीमेंट या घरेलू नुस्खा दिमाग से सारा ‘कचरा’ निकाल सकता है. ग्लाइम्फैटिक सिस्टम और ब्रेन-क्लियरेंस पर शोध तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके काम करने के तरीके और इंसानों में इसके स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर अभी कई सवालों पर अध्ययन जारी है.  यानी दिमाग को स्वस्थ रखने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है. फिलहाल सबसे आसान कदम यही है कि नींद को अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बनाएं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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