Health Alert: क्या आप भी सुबह उठते ही पीते हैं पानी? यह आदत सेहत को पहुंचा सकती नुकसान, जानिए कब-कितना पानी पीएं

Health Red Alert: सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले पानी का गिलास उठाना आजकल एक हेल्दी रुटीन माना जाता है. कई लोग इसे शरीर को ‘डिटॉक्स’ करने, कब्ज दूर करने और मेटाबॉलिज्म तेज करने का आसान तरीका समझते हैं. लेकिन, क्या सुबह उठते ही पानी पीना हर किसी के लिए फायदेमंद है? सच यह है कि, पानी पीना शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन समस्या पानी पीने के समय से ज्यादा मात्रा और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ी हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुबह पानी पीना आमतौर पर नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी एक साथ पीना परेशानी पैदा कर सकता है. अब सवाल है कि आखिर, सुबह पानी पीने से क्या होता है? सेहत को क्या होंगे फायदे? कब और कितना पानी पीना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

सुबह पानी पीने से क्या फायदा होता है?

ये सच है कि, सुबह उठकर पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. क्योंकि, रातभर सोने के दौरान शरीर को पानी नहीं मिलता, जबकि सांस लेने और पेशाब के जरिए लगातार कुछ मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकलता रहता है. सुबह प्यास लगना या मुंह सूखना इसी वजह से हो सकता है. पर्याप्त पानी शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने, शरीर का तापमान नियंत्रित करने, पाचन में मदद करने और किडनी के जरिए अपशिष्ट बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है. इसलिए सुबह उठकर एक सामान्य गिलास पानी पीना ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए सुरक्षित माना जा सकता है.

परेशानी पानी से नहीं, ज्यादा पानी से हो सकती है

सुबह उठते ही बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत समस्या पैदा कर सकती है. शरीर जरूरत से ज्यादा पानी मिलने पर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है. बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से दुर्लभ मामलों में खून में सोडियम का स्तर बहुत कम हो सकता है, जिसे हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है. गंभीर स्थिति में यह जानलेवा भी हो सकती है. हालांकि, स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य मात्रा में पानी पीने से ऐसा होना बेहद असामान्य है.

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

जिन लोगों को किडनी, हृदय या लिवर से जुड़ी बीमारी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पानी की मात्रा तय करनी चाहिए. कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में शरीर अतिरिक्त पानी को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता और ऐसे में ज्यादा पानी नुकसान पहुंचा सकता है. इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को लगातार बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार-बार पेशाब आता है या पानी पीने के बावजूद प्यास बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लगातार अत्यधिक प्यास किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है.

आखिर सुबह कितना पानी पिएं?

सुबह उठकर प्यास के अनुसार सामान्य मात्रा में पानी पीना पर्याप्त है. इसे एक साथ कई गिलास पीने की जरूरत नहीं है. पूरे दिन नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें और शरीर के संकेतों पर ध्यान दें. आमतौर पर हल्के पीले रंग का पेशाब पर्याप्त हाइड्रेशन का संकेत माना जाता है.