हल्दी पानी, गोल्डन मिल्क या हल्दी की गोलियां, आपके स्वास्थ्य के लिए कौन सा 'येलो मैजिक' है सबसे ज्यादा बेस्ट?

हल्दी पानी, गोल्डन मिल्क या हल्दी की गोलियां, आपके स्वास्थ्य के लिए कौन सा ‘येलो मैजिक’ है सबसे ज्यादा बेस्ट?

हल्दी का इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद (Aayurveda)में औषधीय रूप (Medical Form) से किया जाता रहा है, लेकिन आज के दौर में इसे लेने के तरीके को लेकर ज्यादा भ्रम रहता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 6, 2026 3:12:16 PM IST

The Ultimate Morning Ritual
The Ultimate Morning Ritual: यह तो हम सभी जानते हैं कि हल्दी में मौजूद ‘करक्यूमिन’ (Curcumin) के फायदे पाने के लिए सही माध्यम का चुनाव कितना ज्यादा जरूरी होता है.  हल्दी का पानी डिटॉक्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि ‘गोल्डन मिल्क’जिससे दूसरी भाणा में हल्दी वाला दूध भी कहते हैं, करक्यूमिन के बेहतर अवशोषण के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है. तो वहीं, हल्दी की गोलियां उन लोगों के लिए हैं जिन्हें करक्यूमिन की उच्च खुराक की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है. 

1. हल्दी पानी है सरल डिटॉक्स

अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर पीते हैं तो, यह शरीर को हाइड्रेट करने में सबसे ज्यादा मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने की भी कोशिश करता है. इसके अलावा खाली पेट गुनगुने पानी में हल्दी पीने से यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी पूरी तरह से मदद करता है. तो वहीं, करक्यूमिन वसा में घुलनशील जिससे अंग्रेजी में (Fat-Soluble) भी कहा जाता है, इसलिए पानी के साथ इसका अवशोषण बहुत कम देखने को मिलता है.

2. हल्दी दूध क्यों होता है आयुर्वेद का पावरहाउस

दरअसल, पारंपरिक रूप से हल्दी को दूध और चुटकी भर काली मिर्च के साथ लिया जाता है, जिससे विज्ञान भी सबसे ज्यादा बेहतर मानता है. जानकारी के मुताबकि, दूध में मौजूद फैट और काली मिर्च में मौजूद ‘पिपेरिन’ (Piperine), हल्दी के अवशोषण को 2 हजार प्रतिशत तक पूरी तरह से बढ़ा देते हैं. इसके साथ ही यह जोड़ों के दर्द और अच्छी नींद के लिए एक रामबाण की तरह का काम करता है. तो वहीं, दूसरी तरफ जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है, उन्हें पाचन में गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है. 

3. हल्दी की गोलियां हैं एक सटीक खुराक

यह उन लोगों के लिए है जिन्हें पुरानी सूजन या गठिया जैसी समस्याएं हैं देखने को मिलती हैं, जिन्हें करक्यूमिन की सांद्र (Concentrated) की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है. इसके साथ ही इसमें करक्यूमिन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, जो बेहद ही साधारण हल्दी पाउडर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है. लेकिन बात का ध्यान ज़रूर रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के इसे लेने से पेट खराब या फिर शरीर में खून पतला होने की गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है. 

किसे क्या चुनना चाहिए?

अगर  आप वजन घटाना चाहते हैं, तो हल्दी पानी को चुनना न भूलें. तो वहीं, अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) और बेहतर रिकवरी चाहते हैं, तो गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दुध चुनना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा. लेकिन, आप किसी गंभीर मेडिकल स्थिति के लिए हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोलियों को ही चुनने और एक बार डॉक्टर से सलाह लेना ने भूलें. 

