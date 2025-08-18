Home > हेल्थ > 35 रुपए में किलो भर मिलने वाली ये देसी चीज मर्दों को देगी 100 घोड़ों की ताकत, बस इस तरह खाएं और फिर देखें कमाल

Health Benefits Of Raw Onion: प्याद में क्वेरसेटिन और सल्फर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर को ठंडक पहुंचाने में मददगार है। इसके साथ ही प्याज में फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल्स और सल्फर जैसे घटक भी पाए जाते हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 18, 2025 15:38:00 IST

Health Benefits Of Raw Onion:  प्याज हर किचन में पाया जाता है, इसके बिना सब्जी टेस्टलेस होती है। सब्जी पकाने के लिए जब भी हम मसाले की बात करत हैं, सबसे पहले प्याज का नाम जीभ पर आता है। प्याज खाने के साथ-साथ स्वास्थय के लिए भी काफी लाभदायक होते हैं। प्याज गर्मियों की लू से भी बचा लेती है। कच्ची प्याज गर्मी से राहत दिलाने के काम आता है। वह प्राकृतिक रूप से ठंडक पहुंचाने के लिए काम में लाया जाता है। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो शरीर में एक संतुलन बनाए रखता है। 

प्याज में पाए जाने वाले क्वेरसेटिन और सल्फर शरीर को अंदर तक ठंडक पहुंचाता है। इसमें फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल्स और सल्फर यौगिक भी पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों को बढ़ाते हैं। शरीर को सामान्य तापमान में रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो हृदय, फेफड़े और किडनी पर जबाव बढ़ता चला जाता है। इसमें मौजूद एलिल सल्फाइड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। साथ ही गैस जैसे समस्याओं को भी दूर रखने में मदद करता है। प्याज फाइबर और प्रीबायोटिक्स आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया का पोषण करने में मदद करता है। 

प्याज के जबरदस्त फायदे

क्रोमियम ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अगर आप डायबिटीज से पीडित हैं तो इसे जरूर अपने आहार में शामिल कर लें। यह खराब पदार्थों को आसानी से बाहर निकालाने में मदद करता है। यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी लाभदायक होता है। इसका सीधा असर  सेक्शुअल परफॉर्मेंस पड़ता है। यह मर्दों के भीतर सेक्शुअल परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। 

प्याज खाने का तरीका 

कच्चा प्याज पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। आप प्याज में सबसे पहले नींबू का रास, पुदीने की पत्ती, नमक और काली मिर्च डाल लें।  दही से बना प्याज का रायता काफी ठंडा और हाईड्रेटिंग होता है। इसके लिए सबसे पहले दही में कटा हुआ प्याज डाल लें, फिर रेड वाइन विनेगर और एक चुटकी नमक डालें। करीब 15 मिनट तक इसे छोड़ दें, फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो सलाद में डालकर खा लें। 

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

