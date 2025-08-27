Home > हेल्थ > सुबह इस हरे पानी को पीने से गैस और एसिडिटी से मिलेगी राहत, जानें घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका

Pudine Ke Fayde: सुबह उठते ही पेट भारी लगना, बार-बार खट्टी डकारें आना या खराब पाचन भी दिन भर आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। ऐसे में आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में पुदीने का पानी एक सरल, कारगर और प्राकृतिक उपाय के रूप में उभरा है।

Published: August 27, 2025 11:45:45 IST

Mint Water Benefits
Mint Water Benefits

Mint Water Benefits: आजकल बदलती जीवनशैली और असंतुलित खानपान के कारण ज़्यादातर लोग गैस, एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सुबह उठते ही पेट भारी लगना, बार-बार खट्टी डकारें आना या खराब पाचन भी दिन भर आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। ऐसे में आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में पुदीने का पानी एक सरल, कारगर और प्राकृतिक उपाय के रूप में उभरा है। यह साधारण हरा पानी आपकी सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके इस्तेमाल से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

पुदीने का पानी कैसे बनाएँ

पुदीने का पानी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको ताज़े पुदीने की 8-10 पत्तियों की ज़रूरत होगी। इन्हें अच्छी तरह धोकर एक गिलास गुनगुने पानी में डाल दें। आप चाहें तो इसमें नींबू के रस की कुछ बूँदें भी मिला सकते हैं। पानी को ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि पुदीने के पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह घुल जाएँ। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मज़बूत होता है और पेट से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिलती है।

एसिडिटी और गैस से मिलेगी राहत

गर्मियों में पेट और सीने में जलन की समस्या आम है। पुदीने में मौजूद मेन्थॉल शरीर को ठंडक पहुँचाता है और एसिडिटी को नियंत्रित करता है। इसे पीने से गैस और अपच की समस्या कम होती है। यह पानी खासकर मसालेदार या तैलीय भोजन करने वालों के लिए फायदेमंद है।

फैटी लिवर को नजरअंदाज करना पड़ेगा महंगा, कैंसर बनने से पहले छोड़ दें ये 5 गलतियां

वजन नियंत्रण मे मददगार

पुदीने में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसके नियमित सेवन से न केवल पेट की समस्याओं से राहत मिलती है, बल्कि मौसमी संक्रमण से भी बचाव होता है। इसके सेवन से रक्त शुद्ध होता है और त्वचा में निखार आता है। पुदीने का पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है और शरीर की अतिरिक्त चर्बी को धीरे-धीरे कम करता है। इसलिए, वजन कम करने के इच्छुक लोगों को इसे आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है।

एक ऐसा हेल्थ का खजान जो करे दिमाग को तेज और दे ग्लोइंग स्किन से वजन कंट्रोल तक का समाधान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

