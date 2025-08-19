Home > हेल्थ > 50 से भी ज्यादा बीमारियों का काल है सुबह खाली पेट भिंडी के पानी का सेवन, इसको पीने से मिलेंगे कई चमत्कारी फायदे!

Bhindi Water Benefits: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिससे कई तरह की रेसिपी बनाई जा सकती हैं जैसे मसाला भिंडी, पंजाबी भिंडी, कुरकुरी भिंडी आदि। छोटे से लेकर बड़े तक, सभी इस सब्जी को खाना पसंद करते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 19, 2025 15:28:47 IST

Bhindi Water Benefits: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिससे कई तरह की रेसिपी बनाई जा सकती हैं जैसे मसाला भिंडी, पंजाबी भिंडी, कुरकुरी भिंडी आदि। छोटे से लेकर बड़े तक, सभी इस सब्जी को खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन बी, फोलेट होते हैं, जो शरीर को कई फायदे पहुँचाने में मददगार होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पानी का सेवन किसे करना चाहिए और इसे कैसे तैयार करना चाहिए।

भिंडी का पानी ऐसे करें  तैयार 

भिंडी का पानी बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए आपको बस ताज़ी भिंडी काटनी है, फिर उन्हें रात भर पानी में भिगोना है। अगली सुबह इन भीगी हुई भिंडियों को निचोड़कर पानी में मिला दें। अब इस पानी को छानकर पी लें।

भिंडी का पानी पीने के फायदे

वजन घटाने में मददगार

रोजाना सुबह खाली पेट भिंडी का पानी से वजन कम करने में सहायता मिलती है। क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम और फाइबर ज़्यादा होती है, जिसके कारण से पेट लंबे समय तक भरा रखता है।


पाचन के लिए लाभकारी

सुबह खाली इसका पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाएं जाते हैं, जो पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं।

हृदय के लिए

हृदय हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप भिंडी के पानी का सेवन कर सकते हैं।

रक्तचाप मे मददगार

अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं, तो भिंडी के पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

