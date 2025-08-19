Home > हेल्थ > इन 5 बीमारियों के लिए रामबाण से कम नहीं अंगूर के पत्ते, इसके चमत्कारी फायदे सुन दंग रह जाएंगे आप, बस जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

इन 5 बीमारियों के लिए रामबाण से कम नहीं अंगूर के पत्ते, इसके चमत्कारी फायदे सुन दंग रह जाएंगे आप, बस जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

Grapes Leaves Benefits: अंगूर के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही, इनमें कैलोरी भी कम होती है। इसलिए, वजन कम करने की सोच रहे लोगों के लिए इसका सेवन बेहद फायदेमंद हो जाता है। आइए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का तरीका।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 19, 2025 12:46:39 IST

Grapes Leaves Benefits: अंगूर स्वाद में खट्टे-मीठे होते हैं और आमतौर पर ये आपको हर मौसम में मिल जाते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हरे, काले और लाल रंग में भी आते हैं और सभी के आकार और स्वाद अलग-अलग होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इन पत्तों का सेवन कई तरह से किया जाता है। इन्हें सुखाकर किशमिश बनाई जा सकती है। वहीं, इनका इस्तेमाल जैम और वाइन जैसे कई अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अंगूर ही नहीं, बल्कि इसके पत्तों में भी कई ऐसे खास गुण छिपे होते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इन्हें फेंकने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आपको बता दें कि अंगूर के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही, इनमें कैलोरी भी कम होती है। इसलिए, वजन कम करने की सोच रहे लोगों के लिए इसका सेवन बेहद फायदेमंद हो जाता है। आइए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का तरीका।

अंगूर के पत्ते खाने के फायदे

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

अंगूर के पत्तों में फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक एसिड और विटामिन C होते हैं, जो शरीर में मुक्त कणों से लड़ने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में भी मदद करते हैं।

मज़बूत हड्डियाँ

मज़बूत हड्डियों के लिए न केवल कैल्शियम, बल्कि अन्य पोषक तत्व भी ज़रूरी हैं। इसके साथ ही, इन पत्तों में विटामिन K पाया जाता है, जो हड्डियों के खनिज घनत्व को बनाए रखने और आवश्यक पोषण प्रदान करने में भी मदद करता है।

आँखों के लिए फ़ायदेमंद

अंगूर के पत्तों में Vitamin A पाया जाता है। जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। बता दे कि “ये रेटिना के कामकाज में मदद करते हैं,और उम्र से संबंधित आँखों की समस्याओं के जोखिम को कम करते हैं।”

पाचन में सहायक

अंगूर के पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पत्तों में मौजूद फाइबर स्वस्थ माइक्रोबायोम के लिए आंतों के वनस्पतियों के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है।

सूजनरोधी गुण

अंगूर के पत्तों में सूजनरोधी गुण भी पाए जाते हैं। ये पॉलीफेनॉल्स शरीर में सूजन के लक्षणों को कम करते हैं, गठिया, सूजन आंत्र रोग और पुरानी सूजन के कारण शरीर में होने वाले सामान्य दर्द के लक्षणों को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

