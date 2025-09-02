स्किन से लेकर पाचन तक किसी वरदान से कम नहीं है इस भूरे बीज का सेवन, इस तरह से बनाएं अपने डाइट का हिस्सा, होंगे कमाल के फायदे

Flax Seeds Benefits: अलसी को सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। आप इसको कई तरीकों से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। छोटे से अलसी के बीजों में कई सारे बड़े फायदे छिपे हुए हैं। अलसी का इस्तेमाल ज़ारों सालों से होते आ रहा है। यह विटामिन बी-1, प्रोटीन, कॉपर, मैंगनीज, ओमेगा-3 एसिड, लिग्नन समेत कई सारे पोषक तत्वों पाएं जाते है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे डाइट में कैसे शामिल करें और इसके क्या फायदे हैं।

अलसी के बीज खाने के फायदे-

दांत के लिए मददगार

अलसी में दर्द निवारक और सूजन-रोधी गुण होते हैं। इसका तेल मसूड़ों की सूजन और दांत दर्द को कम करने में मदद कर सकता है।

गठिया रोगीयों के लिए

अलसी में गठिया-रोधी गुण होते हैं। अगर आप गठिया से पीड़ित हैं, तो अलसी का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

मोटापा कम करने मे मददगार

अलसी खाने से वजन नियंत्रित रहता है। इसके अलावा, यह रक्त में मौजूद शुगर लेवल को नियंत्रित रखने का काम कर सकता है।

त्वचा के लिए लाभकारी

अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं, जिससे त्वचा पर झुर्रियाँ कम हो सकती हैं।

पाचन की समस्या से राहत

अलसी के बीज पाचन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अलसी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन शक्ति बढ़ाकर कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।

अलसी को किन-किन चीजों के साथ खा सकते है-

स्मूदी के साथ

अलसी के बीजों को स्मूदी में मिलाकर सेवन किया जा सकता है।

सलाद के साथ

अलसी के बीजों को सलाद में छिड़ककर खाया जा सकता है। आप इन्हें भूनकर भी सलाद में शामिल कर सकते हैं।

दही के साथ

अलसी के बीजों को दही या योगर्ट में मिलाकर खाया जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।