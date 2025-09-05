Home > हेल्थ > 20 दिनों तक सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पीने से क्या होगा? सुन दंग रह जाएंगे आप

Cinnamon water: दालचीनी पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पीने से वज़न कम करने, ब्लड शुगर नियंत्रित करने, पेट को बेहतर रखने और इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने में मदद मिलती है।तो आइए जानते हैं सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं।

September 5, 2025

Cinnamon water benefits: दालचीनी रसोई में मौजूद एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ़ खाने को खुशबूदार बनाता है साथ ही साथ स्वाद को बढ़ाने का भी काम करता है। इसे सब्ज़ी या चावल में डालकर खाने के कई फ़ायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर आप इसे पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पिएँ, तो इसके फ़ायदे दोगुने भी हो सकते हैं। यह पानी वज़न कम करने, ब्लड शुगर नियंत्रित करने, पेट को बेहतर रखने और इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं।

दालचीनी खाने के फायदे

वजन कम करने मे मददगार

दालचीनी मेटाबॉलिज़्म तेज़ करती है और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को जलाने में मदद कर सकती है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट दालचीनी के पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

ब्लड शुगर को  नियंत्रित करता है

सुबह खाली पेट दालचीनी के पानी का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसलिए, मधुमेह रोगियों के लिए इस पानी का सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है।

पाचन तंत्र मे लाभकारी

दालचीनी का पानी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखकर पेट की समस्याओं जैसे पेट फूलना, गैस या अपच से राहत दिला सकता है। जिन लोगों को पेट की समस्या है, उन्हें इस पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए।

प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं

दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। इसका पानी पीने से आप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और सर्दी-खांसी व संक्रमण जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं।

