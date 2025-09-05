Home > हेल्थ > इन 4 लोगो के लिए रामबाण है इलायची छिलके का सेवन,जानें कैसे करना हैं इस्तेमाल

इन 4 लोगो के लिए रामबाण है इलायची छिलके का सेवन,जानें कैसे करना हैं इस्तेमाल

Elaichi Chilka ke fayde:इलायची के छिलकों मे एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पाचन, त्वचा, बालों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये छिलके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मददगार होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदे।

Published By: Akriti Pandey
Published: September 5, 2025 15:20:29 IST

Benefits of Cardamom Peel
Benefits of Cardamom Peel

Benefits of Cardamom Peel: इलायची रसोई में मौजूद एक ऐसा मसाला है जो सेहत के लिए कमाल का माना जाता है। लेकिन क्या आप भी इलायची के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। इलायची रसोई में मौजूद एक ऐसा मसाला है जो सेहत के लिए कमाल का माना जाता है। लेकिन क्या आप भी इलायची के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आइए आपको बताते है इसके फायदो के बारे में। बता दे कि, इलायची के छिलकों को सेहत का खजाना छिपा होता है। क्योंकि इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाएं जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई फायदे पहुँचाने में मददगार साबित होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पाचन, त्वचा, बालों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये छिलके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मददगार होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदे।

इलायची के छिलके खाने के फायदे-


एसिडिटी की समस्या होगी दूर


अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, तो इलायची के छिलके रामबाण हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें मौजूद गुण पेट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं।


मतली से दिलाता है राहत

अगर आपको भी अक्सर मतली की समस्या रहती है, तो आप इलायची के छिलकों का सेवन कर सकते हैं।


सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मददगार


इलायची के छिलकों का इस्तेमाल सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, इलायची ही नहीं, बल्कि इसका छिलका भी साँसों की दुर्गंध दूर करने में मदद कर सकता है।

High BP और डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हैं ये 5 अनाज की रोटियां, ब्लड प्रेशर और शुगर होगा कंट्रोल


इलायची के छिलके का इस्तेमाल कैसे करें

  • आप इलायची के छिलके के पाउडर को मिश्री और काले नमक के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • आप इलायची के छिलके का पाउडर बनाकर उसे गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं।

  • आप इलायची के छिलके को पानी में उबालकर भी पी सकते हैं।

बिना किसी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आपको मिलेगा ग्लोइंग त्वचा, बस अपना लें ये 5 आदतें, कुछ ही दिनों मे चमचमा उठेगा चेहरा

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।

Tags: benefits of Cardamom Peelelaichi chilka ke fayde
