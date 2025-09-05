इन 4 लोगो के लिए रामबाण है इलायची छिलके का सेवन,जानें कैसे करना हैं इस्तेमाल

Benefits of Cardamom Peel: इलायची रसोई में मौजूद एक ऐसा मसाला है जो सेहत के लिए कमाल का माना जाता है। लेकिन क्या आप भी इलायची के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। इलायची रसोई में मौजूद एक ऐसा मसाला है जो सेहत के लिए कमाल का माना जाता है। लेकिन क्या आप भी इलायची के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आइए आपको बताते है इसके फायदो के बारे में। बता दे कि, इलायची के छिलकों को सेहत का खजाना छिपा होता है। क्योंकि इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाएं जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई फायदे पहुँचाने में मददगार साबित होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पाचन, त्वचा, बालों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये छिलके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मददगार होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदे।

इलायची के छिलके खाने के फायदे-



एसिडिटी की समस्या होगी दूर



अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, तो इलायची के छिलके रामबाण हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें मौजूद गुण पेट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं।



मतली से दिलाता है राहत

अगर आपको भी अक्सर मतली की समस्या रहती है, तो आप इलायची के छिलकों का सेवन कर सकते हैं।



सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मददगार



इलायची के छिलकों का इस्तेमाल सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, इलायची ही नहीं, बल्कि इसका छिलका भी साँसों की दुर्गंध दूर करने में मदद कर सकता है।

इलायची के छिलके का इस्तेमाल कैसे करें

आप इलायची के छिलके के पाउडर को मिश्री और काले नमक के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप इलायची के छिलके का पाउडर बनाकर उसे गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं।

आप इलायची के छिलके को पानी में उबालकर भी पी सकते हैं।

