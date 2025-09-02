केला ही नहीं इसके पत्ते और छिलके भी हैं पोषक तत्वों के भंडार, सेवन से शरीर बनेगा मजबूत, जानिए इसके अद्भुत फायदे

Banana Leaf Benefits: पके हो फिर कच्चे केले खाने के कई फायदे हैं। केले का फल जितना फायदेमंद होता है, उतना ही इसके पत्ते और छिलके भी। आपने केले के फायदों के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केले के पत्तों और छिलकों के भी बहुत से फायदे हैं।तो चलिए आपको बताते है इसके फायदो के बारे में-

एंटीऑक्सीडेंट से होते है भरपूर

केले के छिलके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने और कोशिका क्षति को कम करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक अणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। केले के छिलके और पत्ते, दोनों में ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें सूजन-रोधी गुण होते हैं। पॉलीफेनोल्स और अन्य फाइटोकेमिकल्स की मौजूदगी सूजन को कम करने में मदद करती है, जो गठिया जैसी बीमारियों के लिए फायदेमंद होते हैं।

त्वचा के लिए फायदेमंद

केले के छिलकों में विटामिन B6, B12, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। ये त्वचा की बनावट में सुधार, मुंहासों को कम करने और त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करते हैं।

पाचन होगा बेहतर

केले के छिलकों में पाया जाने वाला आहार फाइबर मल त्याग को बढ़ावा देकर आपके पेट के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इससे आपका पाचन बेहतर होता है। इससे कब्ज से राहत मिलती है।

मानसिक तनाव मे मददगार

केले के छिलकों में पाया जाने वाला अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे अच्छी नींद भी आती है।

खुजली और जलन को कम करने मे लाभकारी

त्वचा की जलन, खुजली और सूजन को कम करने के लिए केले के छिलकों को प्रभावित जगह पर रगड़ा जा सकता है।