Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा

Health Alert: शराब सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन फिर लोग इसका सेवन करते हैं. अल्कोहल से लिवर में दिक्कत आती है और फैटी लिवर की शिकायत लोगों को होती है. लेकिन इस बात का ध्यान हर उस इंसान को रखना चाहिए जो एल्कोहल के साथ मीठे का सेवन करते हैं. आप वज़न, मधुमेह और हार्ट डिजीज के जाल में फंसना नहीं चाहते तो आप एल्कोहल के साथ इन चीजों का सेवन बिलकुल भी ना करें.

कई बार लोग एल्कोहल के सेवन के साथ या बाद में मिठाई, चॉकलेट का सेवन कर लेते हैं, जिसे बिलकुल भी सही नहीं माना गया है. शराब और मिठाई एक साथ खाने से कैलोरी का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. शुगर (Sugar) और अल्कोहल (Alcohol) जब बॉडी में जाती है.

शराब और मिठाई से होने वाली दिक्कत

जिससे लिवर पर इसका असर पड़ता है. इस वजह से लोगों का वजन बढ़ता है और पेट खासतौर पर निकलता है.

शराब और मिठाई एक साथ खाने से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर और हॉर्ट बीट यानि दिल की धड़कन (arrhythmia) का खतरा भी बढ़ता है. यह सूजन बढ़ती है, जो सीधे तौर पर टाइप 2 मधुमेह (Sugar), मोटापे (Fat)और हृदय रोगों (Heart Diseases) जैसे दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Sugar) के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है.

ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? – What are Triglycerides?

ट्राइग्लिसराइड्स खून में पाया जाने वाला एक तरह का फैट है. खाने के बाद, आपका शरीर किसी भी एक्स्ट्रा कैलोरी को (खासकर कार्ब्स, चीनी और शराब से) ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है. ये फैट सेल्स में जमा हो जाते हैं और बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं.

शराब और चीनी दोनों ही ब्लड शुगर और फैट को असंतुलित करते हैं और दिल पर बुरा असर डालते हैं. एल्कोहल में कैलोरी है और मिठाई में शुगर इन दोनों को एक साथ लेने से वजन (Weight) तेजी से बढ़ता है. खासतौर पर पेट के पास की चर्बी.

शराब लिवर को ग्लूकोज बनाना रोक देती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है (हाइपोग्लाइसीमिया). लिवर को एक साथ शराब और चीनी को प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे लिवर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है.

जिन लोगों को डायबिटीज़ हैं उन लोगों को इस तरह की गलती बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से आपने लिए खतरे को खुद बुलाते हैं.

