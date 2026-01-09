Home > लाइफस्टाइल > Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा

Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा

Health Alert: खानपान के मामले में बहुत सी चीजों की सावधानी रखनी चाहिए. बहुत से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनको शरीर के लिए सही नहीं बताया जाता है. यह कॉम्बिनेशन शरीर में फैट जमाव, इंसुलिन की समस्या और हृदय पर तनाव बढ़ाता है.

By: Tavishi Kalra | Published: January 9, 2026 11:50:01 AM IST

Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा


Health Alert: शराब सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन फिर लोग इसका सेवन करते हैं. अल्कोहल से लिवर में दिक्कत आती है और फैटी लिवर की शिकायत लोगों को होती है. लेकिन इस बात का ध्यान हर उस इंसान को रखना चाहिए जो एल्कोहल के साथ मीठे का सेवन करते हैं. आप वज़न, मधुमेह और हार्ट डिजीज के जाल में फंसना नहीं चाहते तो आप एल्कोहल के साथ इन चीजों का सेवन बिलकुल भी ना करें.

You Might Be Interested In

कई बार लोग एल्कोहल के सेवन के साथ या बाद में मिठाई, चॉकलेट का सेवन कर लेते हैं, जिसे बिलकुल भी सही नहीं माना गया है. शराब और मिठाई एक साथ खाने से कैलोरी का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. शुगर (Sugar) और अल्कोहल (Alcohol) जब बॉडी में जाती है.

शराब और मिठाई से होने वाली दिक्कत

जिससे लिवर पर इसका असर पड़ता है. इस वजह से लोगों का वजन बढ़ता है और पेट खासतौर पर निकलता है.

You Might Be Interested In

शराब और मिठाई एक साथ खाने से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, इससे हाई ब्लड प्रेशर और हॉर्ट बीट यानि दिल की धड़कन (arrhythmia) का खतरा भी बढ़ता है. यह सूजन बढ़ती है, जो सीधे तौर पर टाइप 2 मधुमेह (Sugar), मोटापे (Fat)और हृदय रोगों (Heart Diseases) जैसे दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Sugar) के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है.

ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? – What are Triglycerides?

ट्राइग्लिसराइड्स खून में पाया जाने वाला एक तरह का फैट है. खाने के बाद, आपका शरीर किसी भी एक्स्ट्रा कैलोरी को (खासकर कार्ब्स, चीनी और शराब से) ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है. ये फैट सेल्स में जमा हो जाते हैं और बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं.

शराब और चीनी दोनों ही ब्लड शुगर और फैट को असंतुलित करते हैं और दिल पर बुरा असर डालते हैं. एल्कोहल में कैलोरी है और मिठाई में शुगर इन दोनों को एक साथ लेने से वजन (Weight) तेजी से बढ़ता है. खासतौर पर पेट के पास की चर्बी.

शराब लिवर को ग्लूकोज बनाना रोक देती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है (हाइपोग्लाइसीमिया). लिवर को एक साथ शराब और चीनी को प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे लिवर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है.

जिन लोगों को डायबिटीज़ हैं उन लोगों को इस तरह की गलती बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से आपने लिए खतरे को खुद बुलाते हैं.

Makar Sankranti 2026: 23 साल के बाद मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: alcoholfood combinationshealthhealth alerthome-hero-pos-5problemsSugar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा
Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा
Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा
Health Alert: शराब और मिठाई एक साथ खाने से क्यों बढ़ता है वजन, शुगर और हार्ट डिजीज़ का खतरा