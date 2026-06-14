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हेडफोन लगाया और तेज आवाज में सुनने लगे म्यूजिक… भूलकर भी न करें ऐसी गलती, वरना हो सकते हैं बहरे!

How to Prevent Hearing Loss: आजकल हेडफोन या ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक सुनना युवाओं की आदत बन चुकी है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, यह आदत सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. यह बात फ्रांस की एक स्टडी सच साबित कर चुकी है. आइए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 14, 2026 5:41:17 PM IST

आपको बहरा भी बना सकती है यह गंदी आदत. (Canva)
आपको बहरा भी बना सकती है यह गंदी आदत. (Canva)


How to Prevent Hearing Loss: आजकल हेडफोन या ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक सुनना युवाओं की आदत बन चुकी है. मेट्रो, बस, ट्रेन और फ्लाइट में ऐसे नजारे दिखना आम बात है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, यह आदत सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय तक हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनने से सुनने की क्षमता (Hearing Loss) पर बुरा असर पड़ सकता है. यह बात फ्रांस की एक स्टडी सच साबित कर चुकी है. हालांकि, इससे पहले भी कई रिसर्च और एक्सपर्ट इस तरह के दावे कर चुके हैं. 

विश्व स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति लगातार 85 डेसिबल से अधिक आवाज सुनता है, तो उसके कानों के अंदर मौजूद संवेदनशील सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है. ये सेल्स दोबारा ठीक नहीं होते, जिससे धीरे-धीरे सुनने की क्षमता कम हो सकती है. इसके अलावा, तेज आवाज में म्यूजिक सुनने से कानों में बजना (Tinnitus), सिरदर्द और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. आइए जान लेते हैं इस बारे में विस्तार से-

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क्या कहती है फ्रांस की स्टडी?

फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च (INSERM) की एर स्टडी के मुताबिक, फ्रांस में बड़ी संख्या में लोग हेडफोन के कारण बहरेपन का शिकार हो रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टडी में कहा गया है कि फ्रांस के 25% वयस्क सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं. इसका प्रमुख कारण हेडफोन का अत्यधिक इस्तेमाल है. इसके अलावा बिगड़ती लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन भी बहरेपन का कारण बन रहा है. इस स्टडी में 18 से 75 साल तक के 1.86 लाख लोगों को शामिल किया गया था. 

वहीं, वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के मुताबिक, दुनियाभर में इस वक्त करीब 150 करोड़ लोग सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं. सन 2050 तक यह आंकड़ा 250 करोड़ होने की आशंका जताई जा रही है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. अबनीश चौधरी कहते हैं कि हेडफोन या ईयरफोन से 85dB या इससे अधिक आवाज पर म्यूजिक सुनना नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस (NIHL) की वजह बन सकता है. इसके अलावा तेज आवाज में लंबे समय तक रहना भी इस परेशानी की वजह बन सकता है. जो लोग इस समस्या को दरकिनार करके लापरवाही बरतते हैं, वे बहरेपन का शिकार हो सकते हैं. कुछ सावधानियां बरतकर इस परेशानी से बचाव किया जा सकता है.

इस समस्या से कैसे करें बचाव?

डॉक्टर के अनुसार, नॉइज की वजह से होने वाले हियरिंग लॉस को पूरी तरह रोका जा सकता है. इसके लिए आपको हेडफोन का कम से कम इस्तेमाल करना होगा. आपको यह जानने की ज़रूरत है कि किस प्रकार के शोर से परेशानी हो सकती है. म्यूजिक सुनते समय आवाज़ धीमी रखें. अगर आप शोर कम नहीं कर सकते, तो इससे दूर हो जाएं. किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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