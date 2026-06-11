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केरल में एक और जानलेवा बीमारी की हुई एंट्री? शिगेला, वेस्ट नाइल के बाद अब इस संक्रमण ने मचाया हड़कंप, लोगों में डर का माहौल

Nipah Virus: हाल ही में केरल में निपाह वायरस से होने वाले संक्रमण को लेकर अलर्ट किया गया है. इसकी सबसे बड़ी चिंता इसकी मृत्यु दर है. विभिन्न मामलों में इसकी मृत्यु दर 40% से 75% तक दर्ज की गई है, जो इसकी गंभीरता को प्रदर्शित करती है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 11, 2026 3:06:33 PM IST

निपाह वायरस
निपाह वायरस


संक्रामक बीमारियों ने इन दिनों केरल को अपना घर ही बना लिया है. एक ओर यह राज्य शिगेला संक्रमण का खतरा झेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मच्छरों से फैलने वाले वेस्ट नाइल वायरस ने भी स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ाई हुई थी. इसी बीच एक और खतरनाक संक्रमण ने राज्य में दस्तक दे दी है.

दरअसल, केरल में निपाह वायरस के मिले एक संदिग्ध मामले ने पूरे राज्य में सतर्कता और चिंता बढ़ा दी है. केरल के कोझिकोड में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एन्सेफलाइटिस के लक्षणों वाले एक 43 वर्षीय व्यक्ति का इलाज चल रहा है. चिकित्सा अधिकारी अभी निपाह संक्रमण की पुष्टि के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले अस्पताल में निपाह वायरस संक्रमण के लिए शुरुआती जांच का नतीजा पॉजिटिव आया था.

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केरल में फिर मंडराया निपाह का खतरा

केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मरीज को निपाह का संदिग्ध मामला माने जाने से पहले वह कई लोगों के संपर्क में आया था, जिससे यह संक्रमण राज्य में बढ़ सकता है. अधिकारियों को शक है कि संदिग्ध व्यक्ति में यह संक्रमण गोदाम की सफाई के दौरान हुआ हो सकता है, हालांकि अभी तक इसके असली स्रोत की पुष्टि नहीं हुई है. मरीज की हालत अभी स्थिर है और अधिकारी सैंपल की लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. एहतियात के तौर पर, अस्पताल में मरीज के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है.

निपाह वायरस के बारे में 

निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, इसका अर्थ ये है कि यह संक्रमण जानवरों से इंसानों में फैल सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार फल खाने वाले चमगादड़ों से इसके फैलने का खतरा सबसे ज्यादा माना जाता है. बता दें कि निपाह वायरस का संक्रमण हल्के बुखार से लेकर गंभीर मस्तिष्क संक्रमण (एन्सेफलाइटिस) तक का कारण बन सकता है. साथ ही इसकी मृत्युदर भी काफी अधिक रही है जोकि सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.

कैसे फैलता है निपाह वायरस 

निपाह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ की वजह से फैलता है. यह आमतौर पर ऐसे स्थानों पर जाने से फैलता है जहां चमगादड़ अधिक होते हैं. दरअसल, जब चमगादड़ फलों जैसे खजूर आदि को संक्रमित करते हैं और मनुष्य उनका सेवन करता है, तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा सुअरों के संपर्क में आने से भी यह वायरस फैल सकता है. साथ ही संक्रमित जानवरों के शारीरिक तरल पदार्थ, मल-मूत्र या स्राव के संपर्क में आने पर संक्रमण हो सकता है. निपाह से बचाव के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि गिरे हुए या आधे खाए हुए फलों का सेवन न करें. साथ ही स्वच्छता का भी ध्यान रखना जरूरी है. बता दें कि निपाह वायरस से बचाव के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है.

पहले से ही संक्रामक बीमारियों की चपेट में है केरल  

केरल पहले से ही संक्रामक बीमारियों की चपेट में है. निपाह से पहले शिगेला संक्रमण और वेस्ट नाइल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. शिगेला की वजह से चार वर्षीय बच्चे की मौत भी हो गई है. इसके कुछ समय बाद ही राज्य के कई हिस्सों में वेस्ट नाइल वायरस का संक्रमण बढ़ने को लेकर भी अलर्ट किया गया था. एक ही समय पर तीन अलग-अलग तरह के संक्रमणों का फैलने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है.

डिस्क्लेमर- Inkhabar लेख में दी गयी जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है. उपरोक्त आर्टिकल में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें.

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