Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं? निर्जला व्रत रखने वालों के लिए जरूरी बातें

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए आस्था, संकल्प और सुहाग की कामना से जुड़ा खास पर्व है. इस दिन कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं यानी अन्न और पानी दोनों का त्याग करती हैं. लेकिन, पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहना शरीर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में व्रत से पहले और व्रत पूरा होने के बाद खान-पान का सही ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अब सवाल है कि, 2026 में हरितालिका तीज कब है? हरतालिका तीज पर क्या खाएं और क्या नहीं? आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी-

2026 में हरितालिका तीज कब है?

साल 2026 में हरतालिका तीज 14 सितंबर को है. दिल्ली में पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक बताया गया है. हालांकि पूजा का समय शहर के अनुसार कुछ मिनट अलग हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना उचित है.

व्रत से पहले क्या खाएं?

अगर आप निर्जला व्रत रखने वाली हैं तो व्रत से एक दिन पहले शरीर को पर्याप्त हाइड्रेट रखना जरूरी है. दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें. नारियल पानी, नींबू पानी या पानी से भरपूर फल भी लिए जा सकते हैं. रात में बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या भारी भोजन करने से बचें. व्रत से पहले ऐसा भोजन लें जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर मौजूद हो. दाल, सब्जियां, दही, रोटी या चावल जैसी संतुलित चीजें शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद कर सकती हैं.

फलाहार करने वाली महिलाएं क्या खाएं?

जो महिलाएं निर्जला व्रत नहीं रखतीं और फलाहार करती हैं, वे अपनी परंपरा के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टू से बने व्यंजन ले सकती हैं. मुट्ठीभर नट्स और बीज भी विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, फलाहार का मतलब पूरे दिन बार-बार तला हुआ खाना या मिठाई खाना नहीं है. इससे पेट भारी होने के साथ सुस्ती और प्यास बढ़ सकती है.

किन चीजों से बचना चाहिए?

व्रत से पहले और फलाहार के दौरान बहुत ज्यादा तला-भुना, नमकीन, मसालेदार और अत्यधिक मीठा भोजन लेने से बचें. ज्यादा चाय-कॉफी भी न लें, क्योंकि कैफीन कुछ लोगों में पेशाब बढ़ा सकती है और पर्याप्त तरल न मिलने पर परेशानी हो सकती है.

निर्जला व्रत रखने वालों के लिए खास सावधानी

निर्जला व्रत में पानी तक नहीं पिया जाता, इसलिए शरीर में पानी की कमी होने का जोखिम रहता है. तेज चक्कर, बेहोशी, अत्यधिक कमजोरी, भ्रम, धड़कन तेज होना या तबीयत बिगड़ने जैसे लक्षण महसूस हों तो व्रत जारी रखने की जिद न करें और डॉक्टर की मदद लें. गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, डायबिटीज या किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे लोग अथवा नियमित दवाएं लेने वाले व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के लंबा निर्जला उपवास न रखें.

व्रत खोलते समय भी रखें ध्यान

पूजा के बाद व्रत खोलते समय अचानक बहुत ज्यादा भोजन न करें. पहले पानी या हल्का तरल लें और उसके बाद आसानी से पचने वाला भोजन थोड़ी मात्रा में लें. धीरे-धीरे सामान्य डाइट पर लौटना बेहतर रहता है.