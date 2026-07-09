42 डिग्री की गर्मी में संतलाल को लगती है ठंड, दो-दो कंबल ओढ़ने के बाद भी आग से सेंकते हाथ, जानें क्या हो सकती वजह

Santlal Viral Story: जहां लोग 42 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में एसी, कूलर और ठंडे पानी का सहारा लेते हैं, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिसे इस तपती गर्मी में भी कड़ाके की ठंड महसूस होती है. इतना ही नहीं, दो-दो कंबल ओढ़ने के बावजूद वह आग जलाकर हाथ सेंकता है. वहीं, जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसे गर्मी लगने लगती है. यह सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा जरूर लगता है, लेकिन यह एक वास्तविक मामला है, जिसने डॉक्टरों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी हैरान कर रखा है. जी हां, यह अनोखी कहानी है संतलाल की. उनके शरीर का तापमान महसूस करने का तरीका सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग है.

सर्दियों में महसूस होती गर्मी और गर्मियों में सर्दी

गर्मियों में जब तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब भी उन्हें कंपकंपी छूटती है. ठंड से बचने के लिए वह दिनभर मोटे कंबल ओढ़कर बैठते हैं और आग तापते रहते हैं. दूसरी ओर, सर्दियों में जब लोग ठिठुरते हैं, तब संतलाल हल्के कपड़ों में नजर आते हैं और उन्हें गर्मी महसूस होती है. परिवार के लोगों का कहना है कि यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है. शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझा, लेकिन समय बीतने के साथ यह स्थिति लगातार बनी रही. कई डॉक्टरों से इलाज भी कराया गया, लेकिन अब तक इस अजीब समस्या का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका.

क्या हो सकते हैं मेडिकल कारण

मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के न्यूरो सर्जन एवं कंसलटेंट डॉ. अजय कुमार प्रजापति बताते हैं कि, ऐसे मामलों के पीछे कई चिकित्सीय कारण हो सकते हैं. शरीर में थायरॉयड हार्मोन का असंतुलन, तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) से जुड़ी गड़बड़ी, हाइपोथैलेमस की कार्यप्रणाली में समस्या, खून की कमी (एनीमिया) या कुछ दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां शरीर की तापमान महसूस करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं. इसे परेशानी को सामान्य बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बेहतर है कि, ब्लड टेस्ट, थायरॉयड प्रोफाइल, विटामिन की जांच और जरूरत पड़ने पर न्यूरोलॉजिकल जांच कराएं.

क्यों हो सकती है इस तरह की परेशानी

हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली प्रणाली बेहद जटिल होती है. यदि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए, तो व्यक्ति को मौसम के विपरीत ठंड या गर्मी महसूस हो सकती है. इसलिए अगर किसी को लंबे समय तक ऐसी समस्या बनी रहे, तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है.