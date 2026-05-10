Hantavirus vs Coronavirus: क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक है हंता वायरस? जान लीजिए बचाव, लक्षण और अंतर

Hantavirus vs Coronavirus: हाल ही में हंतावायरस स्वास्थ्य से जुड़ा एक चर्चित विषय बन गया है, क्योंकि इसके कुछ मामले सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है. यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलता है. जिन इलाकों में साफ-सफाई की कमी होती है या जहां चूहों की आबादी ज़्यादा होती है, वहां इसका खतरा खास तौर पर बढ़ जाता है. नतीजतन, लोग इस वायरस को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं और इसकी तुलना कोरोनावायरस से भी करने लगे हैं. हालांकि ये दोनों वायरस अलग-अलग तरीकों से फैलते हैं, लेकिन दोनों ही इंसानी सेहत पर गंभीर और बुरे असर डाल सकते हैं.

हंतावायरस को लेकर चर्चा इसलिए तेज हो गई है, क्योंकि भले ही यह बड़े पैमाने पर न फैलता हो, लेकिन एक बार संक्रमण होने पर यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. इसे देखते हुए, यह बहुत जरूरी है कि लोग इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी रखें और किसी भी संभावित खतरे को कम करने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें.

हंतावायरस और कोरोनावायरस में अंतर

हंतावायरस और कोरोनावायरस, दोनों ही RNA वायरस हैं. हालाँकि इनके फैलने के तरीके में काफ़ी अंतर है. कोरोनावायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेज़ी से फैलता है, जबकि हंतावायरस मुख्य रूप से चूहों के संपर्क में आने से फैलता है. इंसानों से इंसानों में इसका फैलना बहुत ही दुर्लभ है. इसी अंतर की वजह से कोरोनावायरस एक वैश्विक महामारी बन गया, जबकि हंतावायरस के संक्रमण के मामले आमतौर पर एक सीमित दायरे तक ही सिमटे रहते हैं.

हंतावायरस कैसे फैलता है?

यह वायरस सीधे तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता. यह तब फैलता है जब कोई इंसान चूहों के मल, पेशाब या लार के संपर्क में आता है, या फिर जब किसी दूषित माहौल में हवा में मौजूद वायरस वाले कण साँस के ज़रिए शरीर में चले जाते हैं. नतीजतन, यह वायरस अक्सर बंद, गंदी या टूटी-फूटी जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है.

इसके लक्षण क्या हैं?

हंतावायरस के शुरुआती लक्षण आम फ्लू जैसे ही होते हैं जैसे कि बुखार, थकान और बदन दर्द. हालाँकि जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता है, यह गंभीर रूप ले सकता है जिससे साँस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में पानी भरना या किडनी से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं.

कौन ज़्यादा खतरनाक है?

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही हंतावायरस बड़े पैमाने पर न फैलता हो, लेकिन अगर किसी इंसान को यह हो जाए, तो यह कहीं ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है. इससे जुड़ी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है. दूसरी ओर, कोरोनावायरस भले ही कम जानलेवा हो, लेकिन यह बहुत तेज़ी से फैलता है इसी खासियत की वजह से इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है.

फ़िलहाल, भारत में हंतावायरस को लेकर कोई बड़ा खतरा या अलर्ट नहीं है. इस वायरस के मामले यहाँ बहुत कम सामने आते हैं, और इसका पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि इसके लक्षण दूसरी आम बीमारियों जैसे ही होते हैं.

बचाव के उपाय

इस संक्रमण से बचने के लिए साफ-सफ़ाई का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी कदम है. चूहों और गिलहरियों जैसे जानवरों से दूर रहना, अपने घर को साफ़ रखना और गंदी या बंद जगहों की सफ़ाई करते समय सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है. कोरोनावायरस से बचने के लिए, हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना जैसे उपाय अपनाने चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है और इसे डॉक्टरी सलाह का विकल्प न समझें.