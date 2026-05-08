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Hanta Virus Disease: कोरोना से कितना अलग है हंता वायरस? चूहों से फैलने वाली इस बीमारी ने बढ़ाई दुनिया की चिंता!

हंता वायरस को लेकर पूरी दुनिया में अलग-अलग तरह की अफवाहें फैलती जा रही हैं. लोग समझ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस की तरह फैलता है, जबकि ये पूरी तरह सच नहीं है. WHO ने हंता वायरस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें संक्रमण का मुख्य कारण और लक्षण बताए गए हैं, आप भी जान लीजिए कि ये कैसे फैलता है और सावधानियां क्या हैं?

By: Kajal Jain | Last Updated: May 8, 2026 1:52:08 PM IST

Hanta Virus Disease: कोरोना से कितना अलग है हंता वायरस? चूहों से फैलने वाली इस बीमारी ने बढ़ाई दुनिया की चिंता!
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वेस्ट अफ्रीका के करीब एक क्रूज शिप पर संदिग्ध हंता वायरस संक्रमण फैलने का मामला तेजी से आग पकड़ रहा है. एमवी होंडियस नामक क्रूज शिप पर पांच लोग हंता वायरस से ग्रस्त बताए जा रहे हैं, जबकि 8 लोगों में संदिग्ध लक्षण हैं. इस बीमारी से क्रूज पर एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कुछ यात्री अफ्रीका से लेकर ज्यूरिख और नीदरलैंड के अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, हालांकि इनमें से किसी को भी हंता वायरस का टेस्ट पॉजीटिव नहीं है, लेकिन संदिग्ध लक्षणों के कारण सभी को आइसोलेशन में रखा गया है. इस घटना ने देश-दुनिया की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियों को सोच में डाल दिया है. कुछ लोग इसे कोरोना की तरह ही घातक समझ रहे हैं, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट ने ऐसी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है.

कैसे फैलता है हंता वायरस?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंफेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉ. मारिया वैन करक्होव बताती हैं कि हंता वायरस SARS-CoV-2 जैसा नहीं है. ये वायरस इंसान से इंसान में भी नहीं फैलता है. इस बीमारी का प्रमुख कारण इंफेक्टेड चूहे, गिलहरी या काटने वाले छोटे जीव हैं, जिनके मल-मूत्र के संपर्क में आने पर हंता वायरस होता है.

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फिल्हाल, WHO भी हंता वायरस और इसके संक्रमण से जुड़ी हेल्थ इमरजेंसी पर नजर बनाए रखे हुए हैं. इस बीमारी के पीछे एंडीज स्ट्रेन का दावा है, जो हंता वायरस का ही एक फैक्टर है. बताया जा रहा है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमण फैलने के पीछे यही स्ट्रेन जिम्मेदार है.

क्या सच में जानलेवा है हंता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंसा वायरस के संक्रमण में शुरुआती लक्षण वायरल फीवर जैसे होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे बुखार बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते 4-10 दिन में संक्रमित व्यक्ति को खांसी-जुकाम हो जाता है. कई मामलों में बॉडी पेन, जांघ और कमर में दर्द, वीकनेट और थकान लगती है.

धीरे-धीरे संक्रमण के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, जबकि सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है. एक्सपर्ट की मानें तो हंता वायरस की रोकथाम के उचित उपाय न किए जाएं तो फेफड़ों, दिल और किडनी पर बुरा असर डाल सकता है. कुछ ज्यादा ही गंभीर स्थिति में जानलेवा हो सकता है.

हंता का इलाज और सावधानी क्या है?

अभी तक हेल्थ एजेंसियों ने हंता वायरस की रोकथाम के लिए कोई दवा या वैक्सीन इजाद नहीं की है. अभी तक लक्षणों के आधार पर मरीजों को इलाज दिया जाता है. ऐसे में मरीज की जागरुकता ही जान बचा सकती है. मरीज को चाहिए कि अस्पताल में जांच कराए और डॉक्टर की सलाह के आधार पर दवाएं, ऑक्सीजन सपोर्ट आदि लेते रहे.   

  • हंता वायरस से बचने के लिए घर के अंदर और बाहर साफ-सफाई रखें.
  • चूहों के बिलों को खुला न छोड़ें. दरवाजे और दीवारों के छेदों को भी बंद करा दें.
  • खाने-पीने की चीजों को खुला न छोड़ें और किचन में प्रॉपर हाईजीन रखें.
  • चूहे या गिलहरी के मल-मूत्र को हाथ से न छुएं. साफ-सफाई के लिए मास्क और ग्लव्स का यूज करें.

कहां से आई ये बीमारी?

दुनिया में हंता वायरस के शुरुआती मामले साल 1978 में दक्षिण कोरिया में प्रकट हुए. यहां हंतान नदी के करीबी इलाकों में रहस्यमयी बुखार के मामले आ रहे थे, जिसके बाद के वैज्ञानिकों ने वायरस की पहचान की. इस दौरान पता चला है कि हंता वायरस का संक्रमण चूहों और दूसरे काटने वाले जीवों के जरिए इंसानों तक पहुंचता है.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Corona Viruscovid 19hanta virusHanta Virus Diseasehealth newshome-hero-pos-8
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