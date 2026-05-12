Hanta virus: घर के चूहों से भी फैलता है हंता वायरस? इन 7 मिथकों पर भरोसा करने से पहले जान लीजिए सच

Hanta virus Myths vs Facts: दुनियाभर में कोरोना वायरस से खौफ के बीच एक नई आफत ने जन्म लिया है. वैज्ञानिकों ने इसे हंता वायरस नाम दिया है. बता दें कि, अटलांटिक महासागर के बीच चल रहे एक लग्जरी क्रूज पर अचानक फैले इस रहस्यमयी वायरस ने लोगों को सकते में ला दिया है. इसकी गंभीरता को देखते हुए खुद डब्ल्यूएचओ ने भी इसे लेकर 12 देशों को अलर्ट जारी किया है और इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. हालांकि, यह संक्रमण दुर्लभ जरूर है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इससे बचाव संभव है. विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को बिना वजह डरने के बजाय साफ-सफाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. इंटरनेट पर कई गलत बातें भी वायरल हो रही हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है. ऐसे में जरूरी है कि लोग केवल भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करें. आइए जानते हैं हंता वायरस से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में-

क्या घर के चूहों से भी फैलता है हंता वायरस?

विशेषज्ञों के अनुसार इसका सीधा जवाब ‘ज्यादातर नहीं’ है, लेकिन इसके पीछे की पूरी सच्चाई थोड़ी और समझने वाली है. ये वायरस हर चूहे में नहीं पाया जाता और न ही हर स्थिति में इंसानों तक पहुंचता है. फिर भी कुछ खास परिस्थितियों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, खासकर जब साफ-सफाई और सावधानी में लापरवाही हो. यही वजह है कि इस विषय को लेकर जागरूकता जरूरी हो जाती है.

क्या हंता वायरस इंसान से इंसान में फैलता है?

कई लोग मानते हैं कि, हंता वायरस कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है. NDTV की एक रिपोर्ट बताती है कि, हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और उनके मल-मूत्र से फैलता है. संक्रमित जगहों की सफाई के दौरान हवा में मौजूद वायरस शरीर में जा सकता है. इंसान से इंसान में इसका फैलना बेहद दुर्लभ है.

फ्लू या COVID-19 जैसा ही हंता वायरस है?

हंता वायरस के शुरुआती लक्षण जैसे बुखार, थकान और खांसी देखने के बाद लोग इसे फ्लू या कोरोना जैसा समझ लेते हैं. लेकिन, विशेषज्ञ बताते हैं कि ये वायरस अलग तरह से शरीर पर असर करता है. गंभीर स्थिति में ये फेफड़ों, किडनी और शरीर के दूसरे अंगों को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए लक्षण दिखने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

क्या हंता वायरस का खतरा गांवों में ही होता है?

यह मानना गलत है कि यह बीमारी सिर्फ जंगलों या गांवों तक सीमित है. चूहे शहरों के घरों, गोदामों, बाजारों और ऑफिसों में भी पाए जाते हैं. जहां साफ-सफाई की कमी और चूहों की मौजूदगी होती है, वहां संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए शहरों में रहने वाले लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है.

क्या हंता वायरस होने पर मौत तय है?

हंता वायरस गंभीर जरूर हो सकता है, लेकिन हर मरीज की मौत हो ऐसा जरूरी नहीं है. समय पर इलाज और सही देखभाल से मरीज ठीक भी हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, ज्यादा कमजोरी या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

क्या इस वायरस से बचाव संभव नहीं?

विशेषज्ञों का कहना है कि हंता वायरस से बचाव पूरी तरह संभव है. घर और आसपास सफाई रखना, खाने की चीजों को बंद डिब्बों में रखना और चूहों को घर से दूर रखना बेहद जरूरी है. दीवारों या दरवाजों के छेद बंद करने से भी चूहों की एंट्री रोकी जा सकती है.

क्या घर के आम चूहे खतरनाक हैं?

WHO के अनुसार हर चूहा हंता वायरस नहीं फैलाता. शहरों और घरों में मिलने वाले छोटे चूहे आमतौर पर इसके मुख्य वाहक नहीं होते. ये वायरस ज्यादा तर जंगली इलाकों के कुछ खास चूहों में पाया जाता है. इसलिए घर में चूहा दिखना जरूरी नहीं कि खतरा हो.