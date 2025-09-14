Hair Fall: झड़ते बालों को कहें अलविदा, आज से अपनाएं ये टिप्स और पाएं घने, काले बाल

Hair Fall Solutions: आजकल युवाओं में बाल सफेद होने और गंजापन बढ़ने की समस्या तेजी से देखी जा रही है. कुछ मामलों में यह समस्या आनुवंशिक कारणों से होती है, है। हालांकि, समय रहते इलाज उचित देखभाल करने पर बाल झड़ने और सफेद होने की परेशानी से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। महिलाओं में यह दिक्कत अक्सर प्रसव के बाद देखने को मिलती है, जिसका कारण हार्मोनल बदलाव, एनीमिया (खून की कमी) और अधिक मात्रा में मैदे से बनी चीज़ों का सेवन माना जाता है.युवाओं के बीच काले बालों को फैशन के लिए अलग-अलग रंगों में डाई करने का चलन भी बढ़ गया है। बाजार में मिलने वाले सस्ते हेयर डाई न केवल बालों को समय से पहले सफेद कर देते हैं, बल्कि उन्हें पतला बनाकर गंजेपन की ओर भी ले जाते हैं। इसके अलावा, भारी पानी (हार्ड वाटर) से बाल धोने से भी पुरुषों और महिलाओं दोनों में बाल झड़ने की समस्या हो सकती है.

इस वजह से झड़ते हैं बाल

पुरुषों में बाल झड़ने का सबसे आम कारण एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया होता है, जिसमें आगे की तरफ से बाल धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. वहीं, एलोपेशिया एरियाटा के मरीजों में सिर पर गोल आकार के सफेद धब्बे बन जाते हैं और उन जगहों से अचानक बाल गिरने लगते हैं। दूसरी ओर, पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं में बाल पतले होकर खासतौर पर सिर के बीच वाले हिस्से से झड़ने लगते हैं।

क्या करें बालों को झड़ने और सफेद होने से बचाने के लिए?

रोजाना कम से कम 30–40 मिनट तक व्यायाम करे.

बालों को धूल, धूप और प्रदूषण से बचाकर रखें.

बाजार में मिलने वाली सस्ती हेयर डाई का उपयोग न करे.

मैदा, प्रोसेस्ड फूड और अधिक मीठे पदार्थ खाने से परहेज करें.

इन चीजों को खानपान में शामिल करें –

फाइबर युक्त चीजें

जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ (जैसे कद्दू के बीज)

बायोटिन युक्त भोजन (जैसे अंडा, एवोकाडो)।

बालों का झड़ना या समय से पहले सफेद होना बढ़े तो डॉक्टर से जांच कराकर पूरा इलाज करवाएं।

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.