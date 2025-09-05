“बाल तेजी से झड़ने लगे हैं? ये ड्रिंक्स और खाने की चीजें बढ़ा रही हैं गंजापन – जानें कैसे रोकें।”

Sugary D rinks Causing Hair Fall: बाल किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन आजकल युवाओं में बाल तेजी से गिरने की समस्या देखने को मिल रही है। कई लोग तो जवानी में ही गंजेपन का सामना कर लेते हैं।बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, बीमारियां या ऑटोइम्यून रोग, लेकिन शोध में यह बात सामने आई है कि गलत खान-पान, खासकर शुगर ड्रिंक का ज्यादा सेवन, इस समस्या को और बढ़ा देता है।
ज्यादा मीठा खान-पान
हाल ही की एक रिसर्च में कहा गया है कि बाल झड़ने और एलीपेशिया (Alopecia) के लिए मीठा खतरनाक साबित हो सकता है। शुगर ब्लड में इन्सुलिन और हॉर्मोन असंतुलन पैदा करता है, जिससे बालों के रोम कमजोर हो जाते हैं और झड़ना तेज हो जाता है। इसलिए, यदि आप बालों को स्वस्थ और घने रखना चाहते हैं, तो मीठे पेय और शुगर-संवर्धित फूड्स से दूरी बनाना जरूरी है।
मीठा पेय बढ़ा सकता है बालों के झड़ने का खतरा
सेजपब जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, साधारण रूप से रोजाना लगभग 100 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है और इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाल दोबारा उग जाते हैं। लेकिन अगर अत्यधिक बाल झड़ने लगें या सिर पर गंजेपन के धब्बे या पैचेज दिखाई देने लगें, तो यह किसी छुपी हुई बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। नया शोध बताता है कि आहार और पोषण का बालों की सेहत और सही विकास पर गहरा असर पड़ता है। अध्ययन में 17 रिसर्च का विश्लेषण किया गया, जिसमें कुल 61,332 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य यह समझना था कि अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का बालों पर क्या असर पड़ता है।
बालों की सेहत के लिए खान-पान का असर
मीठे पेय के अलावा, अत्यधिक शराब पीना भी बाल झड़ने और समय से पहले बालों का रंग फीका या सफेद होने का खतरा बढ़ा देता है। शोध के अनुसार, जिन लोगों में प्रोटीन की कमी होती है, उनमें बालों की जड़ों की मोटाई और रंग कम होने का जोखिम ज्यादा पाया गया। खान-पान भी बालों पर असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, गोभी वर्ग की सब्जियां और सोया उत्पादों का अधिक सेवन बाल झड़ने का कारण बन सकता है। वहीं, अंडे के छिलके की झिल्ली, पर्सिमन पत्ते का अर्क और समुद्री प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बालों की घनता और चमक बढ़ाने में मदद करते हैं और बाल झड़ने के खतरे को कम करते हैं।