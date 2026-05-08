Home > लाइफस्टाइल > बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!

बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!

वातावरण का हवा-पानी बदलते ही बाल झड़ना आम बात है, लेकिन तेल लगाने से जुड़ी गलत आदतें भी बालों के लिए मुसीबत पैदा कर सकती हैं. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि बालों में तेल कब लगाना चाहिए? नहाने के पहले या बाद में, और यही गलती स्कैल्प से बालों को कमजोर कर देती है और बाल टूटने लगते हैं. अगली बार ऐसी गलती न हो, इसलिए डर्मोटोलॉजिस्ट से जानिए-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 8, 2026 10:50:24 AM IST

बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!
बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!


दादी-नानी के समय से ही बालों में तेल लगाने का चलन है. डर्मेटोलॉजिस्ट भी बालों में तेल लगाने की सिफारिश करते हैं. इससे बालों को पोषण तो मिलता ही है, स्कैल्प से मजबूती और हेयर लैंथ की चमक भी बरकरार रहती है. हालांकि ज्यादातर लोग बालों में तेल लगाते तो हैं, लेकिन बावजूद इसके बालों के टूटने, झड़ने या कम हेयर ग्रोथ की टेंशन बनी रहती हैं. ऐसे में तेल अप्लाई करने का समय और तरीका गलत हो सकता है. कुछ लोग रात में ही तेल लगाकर सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग नहाने से 1 घंटा पहले ऑयल एप्लीकेशन करते हैं. कुछ लोग बिना ऑयल लगाए ही हेयर वॉश कर लेते हैं. ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है कि बालों के पोषण, स्कैल्प हेल्थ और बालों की चमक और मजबूती के लिए आपको कब और कैसे ऑयल अप्लाई करना है. 

बालों में तेल कब लगाएं?

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रश्मि शेट्टी एक वीडियो में बताती हैं कि बालों में थोड़ी मात्रा में ही सही ऑयल अप्लाई करना चाहिए. इससे बालों में डैंड्रफ और रुखापन जैसी दिक्कतों को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये सोचना कि ऑयलिंग से नए बाल उग जाएंगे, भ्रम है.

You Might Be Interested In

डॉ. रश्मि शेट्टी बताती है कि ज्यादातर लोग नहाने और बाल धोने के पहले बालों में तेल अप्लाई करते हैं, जबकि नहाने के बाद बालों में तेल लगाना चाहिए. यदि आप नहाने से पहले ऑयल अप्लाई करते हैं तो स्कैल्प में खुजली और फोड़े-फुंसियां निकल सकते हैं.

कई बार ऑयलिंग के बाद हेयर वॉश करने से हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं. ऐसा इसलिए भी होता है, क्योंकि कई दिनों तक स्कैल्प पर गंदगी, नेचुरल ऑयल और पसीने की परत जमने लगती है, जब आप इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं तो ये सारी गंदगी बालों की जड़ों में इकट्ठा हो जाती है.

क्या है सही ऑयलिंग टेक्निक

एक्सपर्ट की मानें तो बालों को वॉश करने के बाद ऑयल लगाना सबसे बेस्ट रहता है, हालांकि स्कैल्प पर नेचुरल ऑयल जनरेट हो जाता है, इसलिए हेयर लैंथ पर तेल रगड़ने से बालों की चमक और मजबूती बरकरार रहती है. आप चाहें तो हेयर सीरम या एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं.

ये गलतियां न करें

अक्सर बालों में तेल लगाने के बाद सुलझाने के लिए कंघी करने लगते हैं, जबकि ये काम बालों मे तेल लगाने से पहले कर लें. तेल लगाने के बाद बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाएं.

  • बालों में ज्यादा तेल अप्लाई न करें. खासतौर पर स्कैल्प पर तेल लगाने के बजाए लैंथ पर ऊपर से नीचे की तरफ तेल लगाना चाहिए.
  • तेल चाहे जो हो,  नारियल, बादाम, आंवला या ब्राह्मी तेल, सभी को हल्का गुनगुना करके लगाएं.
  • यदि आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो रात में भी तेल अप्लाई करके बालों में मसाज कर सकते हैं.
  • यदि स्कैल्प साफ है तो नहाने के पहले भी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं.
  • अच्छी हेयर हेल्थ के लिए बालों को कभी-भी कसकर नहीं बांधना चाहिए.
  • बालों और स्किन की सेफ्टी के लिए तकिए के कवर को भी बदलते रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें:- क्या नाश्ते में आप भी खाते हैं चाय के साथ रोटी-पराठे? एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये कितना हानिकारक है!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: hair careHair OilingSummer Tipssummer tips summer care
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

गर्मी में लौकी खाने के हैं गजब के फायदे

May 7, 2026

सिर्फ नारियल पानी ही नहीं, उसकी मलाई भी है सेहत...

May 7, 2026

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026

6 ‘फैट कटर’ ड्रिंक्स: 21 दिन में पिघलेगी चर्बी!

May 7, 2026

गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं?

May 7, 2026
बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!
बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!
बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!
बालों में तेल, नहाने से पहले लगाए या बाद में? 90% लोग करते हैं ये गलती.. आज जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए टिप्स!