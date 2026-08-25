H1N1 का बढ़ा खतरा! क्या Swine Flu से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी? ICMR-NCDC की सलाह और कब अस्पताल की जरूरत

H1N1 Mask Guidelines: बुखार, खांसी, गले में खराश और बदन दर्द को अगर आप सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है. क्योंकि, Seasonal Influenza A (H1N1) यानी Swine Flu के शुरुआती लक्षण भी ऐसे ही हो सकते हैं. हालांकि, हर H1N1 मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ संकेत स्थिति गंभीर होने की ओर इशारा कर सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर, क्या हर किसी को मास्क पहनना चाहिए? मरीज को कब अस्पताल ले जाना जरूरी है?

भारत के National Centre for Disease Control (NCDC) की वेबसाइट पर Seasonal Influenza के लिए मास्क, होम केयर, मरीजों की कैटेगरी और क्लिनिकल मैनेजमेंट से जुड़ी अलग-अलग गाइडलाइंस उपलब्ध हैं.

क्या हर किसी के लिए मास्क जरूरी है?

NCDC की गाइडलाइन के मुताबिक, सेहतमंद लोगों के लिए लगातार ट्रिपल-लेयर मास्क पहनने से स्वास्थ्य लाभ का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं बताया गया है. वहीं, Influenza से संक्रमित व्यक्ति को दूसरों तक संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ट्रिपल-लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है. घर पर ऐसे मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके करीबी संपर्कों के लिए भी मास्क की सलाह दी गई है.

यानी केवल H1N1 का डर होने पर हर समय मास्क पहनना जरूरी मानना सही नहीं है. लेकिन अगर आप संक्रमित हैं, संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं या ऐसे वातावरण में हैं जहां संक्रमण का जोखिम अधिक है, तो मास्क संक्रमण फैलने की संभावना कम करने में मदद कर सकता है.

मास्क पहनें तो इन बातों का रखें ध्यान

NCDC की गाइडलाइन के अनुसार, मास्क नाक, मुंह और ठुड्डी को अच्छी तरह ढकना चाहिए. किनारों पर ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. ट्रिपल-लेयर डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गीला होने पर बदल देना चाहिए. साथ ही खांसते या छींकते समय मुंह-नाक ढकना, हाथों की साफ-सफाई रखना और बीमारी के दौरान अनावश्यक रूप से लोगों के संपर्क में आने से बचना जरूरी है.

कब मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए?

NCDC के Clinical Management Protocol में मरीजों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर देखा जाता है. Category A और B के मरीजों को सामान्यतः अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि Category C में आने वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी गई है.

सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, अत्यधिक सुस्ती या उनींदापन, ब्लड प्रेशर गिरना, खांसी के साथ खून आना या नाखूनों का नीला पड़ना जैसे संकेत गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं. बच्चों में लगातार तेज बुखार, ठीक से खाना-पीना न कर पाना, सांस लेने में दिक्कत, अत्यधिक सुस्ती या दौरे जैसे लक्षण भी रेड फ्लैग माने जाते हैं. ऐसे मामलों में अस्पताल पहुंचने में देरी नहीं करनी चाहिए.

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, पांच साल से कम उम्र के बच्चे, खासकर दो साल से कम उम्र के बच्चे, तथा हृदय, फेफड़े, किडनी, लिवर या न्यूरोलॉजिकल बीमारी वाले लोगों में Influenza की जटिलताओं का जोखिम अधिक हो सकता है. डायबिटीज, कमजोर इम्युनिटी और अत्यधिक मोटापा भी जोखिम बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं.