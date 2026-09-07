दोपहर के खाने में दही या छाछ क्यों जरूरी? गट हेल्थ से लेकर बॉडी टेम्परेचर तक पर क्या पड़ता असर, एक्सपर्ट से जानिए

Gut Health Tips: दोपहर की गर्मी, काम का दबाव और उसके बीच खाने की थाली… ऐसे में अगर थाली में ठंडी-ठंडी छाछ या मलाईदार दही मिल जाए तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है. लेकिन, दही और छाछ सिर्फ गर्मी से राहत देने वाले खाद्य पदार्थ हैं या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी है? खासकर जब बात पेट और गट हेल्थ की हो, तो fermented foods यानी किण्वित खाद्य पदार्थों की भूमिका पर लगातार रिसर्च होती रही है. अध्ययनों में दही और दूसरे फर्मेंटेड डेयरी प्रॉडक्ट्स (fermented dairy products) को आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद पाया गया है. अब सवाल है कि आखिर, गट हेल्थ के लिए क्यों खास है दही? दोपहर में दही खाने का क्या फायदा है? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

गट हेल्थ के लिए क्यों खास है दही?

एक्सपर्ट के मुताबिक, दही एक फर्मेंटेड डेयरी फूड (fermented dairy food) है. इसे बनाने की प्रक्रिया में मौजूद बैक्टीरिया दूध के कुछ घटकों को बदलते हैं और इसमें जीवित संस्कृतियां मौजूद हो सकती हैं. यही वजह है कि, दही को गट फ्रेंडली फूड के तौर पर देखा जाता है. एक systematic review में पाया गया कि फर्मेंटेड डेयरी प्रॉडक्ट्स के सेवन से पाचन तंत्र की सेहत (gastrointestinal health) में सुधार हो सकता है. हालांकि हर व्यक्ति में इसका असर एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.

दोपहर में दही खाने का क्या फायदा?

दोपहर के भोजन में दही शामिल करने का एक फायदा यह है कि यह भोजन में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व जोड़ता है. इसके अलावा फर्मेंटेड डेयरी (fermented dairy) होने के कारण यह सामान्य दूध की तुलना में कुछ लोगों को अधिक आसानी से पच सकता है. दही को मीठा करने के लिए बहुत ज्यादा चीनी डालने के बजाय सादा दही लेना बेहतर विकल्प हो सकता है. चाहें तो इसमें भुना जीरा, थोड़ा काला नमक और खीरा मिलाकर रायता बनाया जा सकता है.

छाछ गर्मी में क्यों लगती है इतनी राहत देने वाली?

गर्मियों में छाछ भारतीय घरों का लोकप्रिय पेय है और इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि hydration से जुड़ी वजह भी हो सकती है. एक छोटे अध्ययन में गर्म वातावरण में काम करने वाले लोगों को छाछ या पानी देने पर शरीर का तापमान और गर्मी से होने वाली परेशानी बिना hydration की स्थिति की तुलना में कम देखी गई. हालांकि यह अध्ययन छोटा था, इसलिए इससे हर व्यक्ति के लिए निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.

क्या हर किसी को दही-छाछ लेना चाहिए?

जरूरी नहीं. जिन लोगों को दूध से जुड़ी असहिष्णुता, किसी खास खाद्य पदार्थ से एलर्जी या दही-छाछ लेने के बाद पेट फूलना, दर्द या दस्त जैसी समस्या होती है, उन्हें अपनी सहनशीलता के अनुसार सेवन करना चाहिए. साथ ही बाजार की मीठी फ्लेवर्ड योगर्ट में अतिरिक्त चीनी की मात्रा अधिक हो सकती है.

तो थाली में क्या रखें?

अगर आपको दही आसानी से पचता है, तो दोपहर के भोजन के साथ सादा दही या हल्की छाछ एक पौष्टिक विकल्प हो सकती है. इसे किसी बीमारी का इलाज समझने के बजाय संतुलित डाइट का हिस्सा मानना बेहतर है. आखिरकार गट हेल्थ सिर्फ एक कटोरी दही से नहीं, बल्कि पूरी डाइट, पर्याप्त फाइबर, पानी, नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि से मिलकर बनती है.